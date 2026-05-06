Opera Națională Română din Iași programează sâmbătă, de la ora 18:30, în Sala Mare, un eveniment special dedicat lui Sergiu Celibidache, una dintre personalitățile majore ale muzicii românești și europene. Programul propune o întâlnire rară între muzică, biografie și memorie culturală, într-un oraș de care numele marelui dirijor este legat prin anii copilăriei și adolescenței.

Sergiu Celibidache, născut în 1912 și trecut în eternitate în 1996, a locuit la Iași între anii 1914 și 1931. Perioada ieșeană rămâne una dintre etapele importante ale formării sale, înainte ca artistul să devină una dintre figurile legendare ale dirijatului european.

Din acest motiv, evenimentul de la Operă are și valoarea unei recuperări simbolice. Iașul îl readuce pe Celibidache în fața publicului nu doar prin evocare, ci printr-un moment artistic construit în jurul unei lucrări compuse chiar de acesta.

„Grădina de buzunar”, în premieră la Iași

Momentul central al serii va fi prezentarea lucrării „Grădina de buzunar”, compusă de Sergiu Celibidache. La Iași, lucrarea va fi interpretată de Orchestra Operei Naționale Române, sub bagheta dirijorului Bogdan Chiroșcă.

Prezența acestei compoziții în program dă evenimentului o miză aparte. Publicul nu este invitat doar să asculte despre Celibidache, ci să intre în contact direct cu o parte mai puțin cunoscută a creației sale. Deși numele său este asociat mai ales cu arta dirijorală, Sergiu Celibidache a lăsat și lucrări componistice care completează portretul unui muzician complex, preocupat de profunzimea sunetului și de relația dintre interpretare, timp și trăire.

Pentru scena culturală ieșeană, premiera locală a lucrării „Grădina de buzunar” reprezintă un moment de interes, mai ales prin legătura biografică a compozitorului cu orașul. Evenimentul devine, astfel, mai mult decât o seară muzicală: este o revenire simbolică a lui Celibidache în spațiul în care și-a petrecut o parte esențială din tinerețe.

Lansare de carte și dezbatere despre „spațiul” Celibidache

După momentul artistic, publicul va putea participa la lansarea volumului „Spațiul Celibidache”, semnat de Stejărel Olaru. Cartea reputatului scriitor și istoric propune o incursiune în viața și personalitatea marelui dirijor, aducând în atenție date, contexte și episoade care contribuie la înțelegerea destinului său artistic.

Lansarea va fi urmată de o dezbatere moderată de Cătălin Sava, la care vor lua parte Emil Hurezeanu, Bogdan Crețu și Daniel Șandru. Întâlnirea completează seara muzicală cu o perspectivă intelectuală și culturală asupra lui Sergiu Celibidache, privit nu doar ca muzician, ci ca personalitate formată în dialog cu epoca, cu locurile și cu oamenii care i-au marcat parcursul.

Pentru publicul din Iași, evenimentul oferă ocazia de a descoperi un Celibidache mai apropiat: nu doar artistul de pe marile scene europene, ci și copilul și adolescentul care a locuit aici vreme de aproape două decenii.

Weekend cultural la Opera Iași

Programul Operei Naționale Române din Iași continuă duminică, de la ora 12:00 și de la ora 14:30, când Sala Mare va găzdui musicalul „Vrăjitorul din Oz”, spectacol pentru copii susținut de Teatrul Muzical Ambasadorii din București.

Astfel, sfârșitul de săptămână aduce la Operă două registre diferite, dar complementare. Sâmbătă, publicul este invitat la o seară dedicată memoriei unui mare muzician român, iar duminică, familiile și copiii au parte de o întâlnire cu unul dintre cele mai îndrăgite titluri ale teatrului muzical.

Prin evenimentul dedicat lui Sergiu Celibidache, Opera Iași propune nu doar un act de omagiere, ci și o reconectare a orașului cu una dintre personalitățile care au dus numele culturii române pe marile scene ale lumii.

Maura ANGHEL