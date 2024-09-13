Chimcomplex Borzești ar putea prelua serviciul de termoficare

* procedura de achiziție are o prevedere financiară de maxim 5.692.9444.476 lei * în cazul concesionării sistemului de termoficare sunt prevăzute investiții de circa 85 de milioane de euro din fonduri europene, locale și private * la sistemul centralizat de termoficare din Iași sunt branşate circa 21.000 de apartamente, 171 agenţi economici și 138 de instituţii publice, din care 81 instituții de învățământ cu 145 clădiri aferente și 10 spitale cu 27 de clădiri aferente

Fapt dovedit, preluarea serviciului de termoficare din oraş după despărţirea de Veolia a împovărat bugetul local cu sume exorbitante, însă municipalitatea a ținut în mod special ca, indiferent de costuri, ieșenii să nu sufere din pricina lipsei căldurii sau a apei calde.

Cumulat, din 2021 încoace, costurile acestui „afaceri” depășesc câteva sute de milioane de euro doar din achiziţia de combustibili, la care se adaugă salariile angajaţilor din termoficare, plata certificatelor verzi, alte cheltuieli legate de reparaţii şi revizii care să menţină funcţional sistemul de încălzire centralizat şi, evident, menţinerea subvenţiei gigacaloriei către populaţie.

O parte din acești bani cheltuiţi se întorc din vânzarea celor peste 250.000 de gigacalorii produse anual, iar restul din vânzarea de energie electrică în sistemul naţional. Totuși, nu este suficient, iar serviciul de termoficare înregistrează constant pierderi, marte parte din cauza rețelelor învechite.

Concesionare pentru 10 ani, cu opțiunea de prelungire pentru încă 5

Primăria Municipiului Iași intenționează să concesioneze pentru o perioadă de 10 ani, cu opțiunea de prelungire pentru încă 5 ani, serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

În present, municipalitatea evaluează oferta depusă de SC Chimcomplex SA Borzești în cadrul licitației deschise offline pentru delegarea gestiunii prin concesiune a acestui serviciu de utilitate publică. Procedura de atribuire beneficiază de asistența reprezentanților Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Procedura de achiziție are o prevedere financiară cuprinsă între 3.761.229.621,79 lei și 5.692.9444.476,79 lei fără TVA.

În cazul concesionării sistemului de termoficare sunt prevăzute investiții de circa 85 de milioane de euro din fonduri europene, locale și private.

La sistemul centralizat de termoficare din municipiul Iași sunt branşate circa 21.000 de apartamente, 171 agenţi economici și 138 de instituţii publice, din care 81 instituții de învățământ cu 145 clădiri aferente și 10 spitale cu 27 de clădiri aferente.

Sarcina termică, adică energia termică vândută în municipiul Iași în anul 2023 este de circa 202.105 MWh/an (din care circa 98.252 MWh/an pentru clienții casnici și aproximativ 103.853 MWh/an pentru clienții noncasnici).

Chimcomplex, cifră de afaceri de aproape 1,4 miliarde lei

Controlat de omul de afaceri Ștefan Vuza, combinatul Chimcomplex este un punct de referință al industriei chimice românești: cifră de afaceri de aproape 1,4 miliarde lei, profit de 15,2 milioane lei, cu 1.449 de angajați, în 2023.

Chimcomplex este o companie consolidată, cu potențial major de creștere și cu valoare de piață între 2 și 2,2 miliarde euro, luând în considerare atât multipli de EBITDA din industria chimică, cât și valoarea de pe piața bursieră. Chimcomplex este astăzi cel mai mare producător de hidrogen verde din Europa de Est, cu o producție anuală de peste 6.000 de tone. Este singura companie din cele 10 țări ale Europei de SE cu potențial real de a utiliza hidrogenul ca materie primă pentru produse chimice verzi. Daniel BACIU