Chirica mută decisiv. Maternitatea „Elena Doamna” reaprinde conflictul între palate

* în timp ce Consiliul Județean a inițiat un credit de angajament pentru achiziție, Primăria vrea să pună pe masă 3 milioane de euro pentru a achiziționa clădirea Maternității, având dreptul de preemțiune pentru a prelua complexul * decizia finală aparține Consiliului Local, care va trebui să valideze sau să respingă această mișcare

Un nou front de luptă se deschide în inima Iașului, acolo unde istoria, sănătatea publică și interesele administrative se ciocnesc într-un conflict cu miză uriașă. Maternitatea „Elena Doamna”, simbol al medicinei ieșene și monument istoric de o valoare uriașă, devine epicentrul unei confruntări tensionate între instituțiile locale.

Primarul Mihai Chirica aruncă în joc o mutare surprinzătoare: Primăria Iași ar putea exercita dreptul de preemțiune pentru a prelua complexul și a-l aduce în patrimoniul public al orașului.

Edilul nu se ascunde: suma de aproximativ 2,5 – 3 milioane de euro nu reprezintă, în opinia sa, o povară majoră pentru bugetul local. Dimpotrivă, ar putea fi o oportunitate strategică. „Nu este o presiune foarte mare pe bugetul local”, transmite Chirica, sugerând că municipiul ar putea gestiona eficient viitorul acestui obiectiv. Dar cheia nu este doar financiară: decizia finală aparține Consiliului Local, care va trebui să valideze sau să respingă această mișcare.

Dacă aleșii spun „nu”, totul se oprește brusc, iar proprietarul actual își va urma propriile planuri. Dacă spun „da”, Iașul ar putea recupera un simbol pierdut.

CJ Iași nu cedează: o luptă începută de un an

În paralel, Costel Alexe, liderul Consiliului Județean Iași, duce de peste un an propria ofensivă pentru recâștigarea proprietății.

Instituția pe care o conduce a încercat în repetate rânduri să răscumpere clădirea, iar negocierile au dus prețul până aproape de 2,7 milioane de euro. Mai mult, CJ a făcut deja un pas decisiv: a inițiat un credit de angajament pentru achiziție, semn că intențiile sunt cât se poate de serioase.

Alexe transmite un mesaj ferm: nu este vorba despre un joc sau un „ping-pong” între instituții, ci despre recuperarea unui bun care, în viziunea sa, aparține comunității.

Dincolo de duelul politic, miza este una profund socială: transformarea complexului într-o maternitate modernă, capabilă să răspundă nevoilor actuale ale ieșenilor.

Consiliul Județean vede în acest proiect șansa de a crea o a doua maternitate la standarde europene, o investiție vitală pentru sistemul medical din regiune. Carmen DEACONU