Chirica, vizită fulger în Capitală. Primarul Iașului, între ministere, Palatul Victoria și Ambasada Coreei

* prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 5: „Valul Renovării” Primăria Municipiului Iași are proiecte în derulare care privesc reabilitarea termică a 21 de clădiri a 14 unități școlare * valoarea totală a celor 14 proiecte este de 129.540.160,55 lei, circa 26,22 milioane euro

Primarul Mihai Chirica a fost prezent miercuri, 2 octombrie, la sediul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru a semna o serie de acte adiționale la contractele de finanțare europeană a lucrărilor de eficientizare energetică a unor unități de învățământ preuniversitar din m unicipiul Iași.

Marea majoritate acestor proiecte sunt în derulare, cu contracte de execuție a lucrărilor, unele dintre acestea chiar în curs de finalizare. Pentru ca finanțarea europeană să nu fie pusă în pericol, actele adiționale menționate vizează prelungirea contractelor de finanțare cu 14 luni, astfel încât să permită finalizarea efectivă a lucrărilor la termen.

La Palatul Victoria, alături de premier și de reprezentanții Băncii Mondiale

Tot miercuri, 2 octombrie 2024, în cursul după-amiezii, la Palatul Victoria, primarul Mihai Chirica a participat la lansarea Cadrului de Parteneriat de Țară între Banca Mondială și România pentru perioada 2025 – 2029 de către prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, și Anshula Kant, director general și director financiar al Grupului Băncii Mondiale, precum și la semnarea acordului de împrumut în valoare de 500 de milioane de dolari pentru politici de dezvoltare cu asistență financiară pre-aprobată pentru managementul riscului la dezastre („Romania Second Disaster Risk Management Development Policy Loan with a Catastrophe Deferred Drawdown Option-CAT DDO-2”) de către ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, și de directorul executiv al Grupului Băncii Mondiale, Anna Akhalkatsi. „Cadrul de Parteneriat pentru România al Băncii Mondiale își propune să sprijine prosperitatea și să reducă inegalitățile sociale și economice, într-un cadru de dezvoltare verde, durabilă, rezilientă și incluzivă. În plus, semnarea CAT DDO-2 subliniază angajamentul României de a-și îmbunătăți pregătirea pentru dezastre și capacitatea de gestionare a riscurilor. Primăria Municipiului Iași are, la rândul său, o fructuoasă relație de colaborare cu Banca Mondială. De altfel, Raportul Orașe Magnet. Migrație și navetism în România, din 2017, al Băncii Mondiale, confirma dezvoltarea economică fără precedent a Iașului și vedea în orașul nostru una dintre marile speranțe ale Regiunii de Nord Est și ale României, în general. În prezent, municipalitatea își dorește încheierea unui nou parteneriat cu Banca Mondială pentru elaborarea și implementarea unui plan de măsuri integrat, care să favorizeze dezvoltarea echilibrată și coerentă a întregii Zone Metropolitane Iași prin servicii publice de calitate (transport public, unități de învățământ, unități medicale etc.)”, se arată în comunicatul transmis de municipalitate.

În cursul serii, primarul Mihai Chirica a participat la recepția organizată de Ambasada Republicii Coreea în România, la Opera Națională Română București, cu ocazia Zilei Naționale ale Fondării Statului Coreean (3 octombrie), la invitația Excelenței Sale Rim Kap-soo, ambasadorul Republicii Coreea, care, de altfel, a fost prezent la Iași și la sediul Primăriei pe 1 noiembrie 2022. Radu MARIN