Cina cea de Taină și începutul Patimilor

* astăzi este una dintre cele mai adânci și mai tulburătoare zile din Săptămâna Patimilor * în această zi, creștinătatea își întoarce privirea spre Cina cea de Taină, spre gestul smerit al spălării picioarelor și spre începutul nopții în care iubirea, rugăciunea și trădarea se întâlnesc sub aceeași povară a destinului * în biserici și în memoria vechilor rânduieli, Joia Mare rămâne o zi a reculegerii, a pomenirii și a pregătirii sufletești pentru marea durere care precedă Învierea

Sunt zile care nu trec pur și simplu prin calendar, ci rămân așezate adânc în conștiința oamenilor. Joia Mare este una dintre ele. Nu are nici strălucirea Învierii, nici dramatismul crud al Vinerii Mari, dar poartă o greutate aparte, ca o tăcere care apasă peste veacuri. Este ziua în care fiecare gest capătă sens, iar fiecare cuvânt pare rostit pentru totdeauna.

În centrul acestei zile se află Cina cea de Taină, ultima masă a lui Iisus Hristos împreună cu ucenicii Săi, înainte de prindere și răstignire. În jurul acelei mese se adună, deopotrivă, iubirea și slăbiciunea omenească, credința și frica, fidelitatea și trădarea. Hristos frânge pâinea și o împarte, iar vinul devine semnul jertfei și al legământului. În această seară se așază una dintre temeliile credinței creștine, dar tot atunci se strecoară și umbra: vestea că unul dintre cei de față Îl va trăda.

Poate tocmai de aceea Joia Mare are o forță atât de tulburătoare. Pentru că nu vorbește despre o iubire idealizată, ci despre una care merge până la capăt, chiar știind ce urmează. La aceeași masă stau binecuvântarea și trădarea, apropierea și despărțirea. Cina cea de Taină nu este doar un moment religios, ci și o imagine esențială despre condiția umană: omul poate fi foarte aproape de adevăr și, totuși, slab în fața lui.

Tot în această zi este amintit și unul dintre cele mai puternice gesturi de smerenie din Evanghelie: spălarea picioarelor ucenicilor. Hristos, Învățătorul, Se pleacă în fața lor și face gestul slujitorului. Este o lecție care răstoarnă logica lumii. Nu puterea este cea care înalță, ci capacitatea de a te coborî cu iubire spre celălalt. Joia Mare spune, cu o limpezime aproape dureroasă, că adevărata măreție nu stă în a fi slujit, ci în a sluji.

În tradiția ortodoxă, seara acestei zile este marcată de Denia celor 12 Evanghelii, una dintre cele mai impresionante slujbe din întregul an bisericesc. Credincioșii ascultă, în picioare, desfășurarea Patimilor, ca și cum ar merge, pas cu pas, alături de Hristos, de la cină la Ghetsimani, de la rugăciune la prindere, de la judecată la cruce. Lumânările aprinse în mâinile oamenilor nu sunt doar un semn ritualic, ci și o formă de a spune că lumina trebuie păstrată chiar și atunci când întunericul pare de neînvins.

În multe locuri, Joia Mare este și zi de pomenire a morților. Cei plecați sunt aduși aproape prin rugăciune și milostenie, iar această rânduială dă zilei o adâncime și mai mare. Înaintea Paștelui, nimeni nu trebuie uitat: nici cei vii, nici cei adormiți, nici durerile, nici speranțele.

Joia Mare este, în cele din urmă, o zi a pregătirii lăuntrice. Nu cere zgomot, ci adunare. Nu cere grabă, ci adevăr. În fața Cinei celei de Taină, omul rămâne singur cu propriile sale întrebări, cu propriile slăbiciuni și cu nevoia de a înțelege că, înainte de Înviere, există întotdeauna o seară a încercării. Iar Joia Mare este tocmai această seară: clipa în care iubirea se frânge ca pâinea, se oferă și rămâne.

Maura ANGHEL