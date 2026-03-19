Cine este omul de afaceri care a construit un service auto Bosch în Iași, dar a rămas doar cu magazinul de scule? Clădirea este din nou scoasă la închiriere

Ștefan Dalas, omul de afaceri ieșean care a construit înainte de 2008 un service auto autorizat Bosch aproape de centrul Iașului, a păstrat în clădire doar magazinul de scule al firmei Eurotech SRL. Restul clădirii a trecut prin mai mulți proprietari și este acum din nou scos la închiriere: aproape 900 mp, la o chirie de 13 euro/mp. Imobilul este amplasat pe bulevardul Regele Ferdinand I (Splai Bahlui).

Ștefan Dalas controlează firma Eurotech SRL, fondată în 1998 ca distribuitor autorizat Bosch, care în acea perioadă opera mai multe divizii de service auto și comercializare de echipamente profesionale. În timpul crizei financiare din 2008, proprietarul a decis să vândă cea mai mare parte a clădirii, păstrând însă zona în care funcționează magazinul de scule.

Clădirea a trecut și prin mâinile unor investitori italieni și a fost revândută

Potrivit surselor din piață, după tranzacție, proprietatea a fost preluată de VS Comunication SRL, companie controlată de investitori italieni, beneficiarul fiind Sensi Virgilio.

Ulterior, clădirea a fost achiziționată de familia Holban, Cristina și Ion, care dețin în prezent imobilul. Spațiul disponibil pentru închiriere se întinde pe aproximativ 880 mp la parter și se închiriază cu 11.440 euro pe lună, potrivit anunțului de pe platformele de specialitate,

Dalas a păstrat o parte din clădire

Deși a vândut cea mai mare parte a imobilului, Ștefan Dalas a rămas cu o zonă în care funcționează în continuare magazinul de scule operat de Eurotech SRL. Compania activează pe piața echipamentelor și utilajelor pentru construcții și a dezvoltat în timp servicii de service și închiriere. În ultimul an raportat la Ministerul Finanțelor, 2024, firma a înregistrat o cifră de afaceri de circa 16,3 milioane lei, cu 26 de angajați, și o pierdere netă de 1,1 milioane lei.