Cinema Ateneu Iași lansează Book-to-Screen, un club care aduce laolaltă filmul, cartea și conversațiile reale

* Cinema Ateneu Iași deschide, împreună cu librăria Cărturești Iași, un nou proiect cultural care mizează pe una dintre cele mai puternice formule de comunitate ale momentului: întâlnirea dintre film, carte și dialogul față în față * prima ediție Book-to-Screen este programată duminică, 26 aprilie, și propune publicului ieșean o seară completă, cu proiecție, recomandare de lectură și dezbatere ghidată

Iașul câștigă un nou format de eveniment cultural, construit special pentru un public care nu mai vrea doar să consume un film și să plece acasă. Cinema Ateneu Iași a anunțat lansarea Book-to-Screen, un club de film și carte realizat în parteneriat cu Cărturești Iași, un proiect care își propune să transforme simpla vizionare într-o experiență extinsă, cu reflecție, conversație și întâlnire reală între oameni.

Noua inițiativă pornește de la o idee simplă, dar tot mai necesară în peisajul cultural actual: aceea că filmul și cartea nu se exclud, ci se completează. În locul unei experiențe rapide, consumate în grabă, organizatorii propun un format în care publicul vede un film, descoperă cartea din spatele lui sau un volum ales pentru a-i prelungi temele și apoi rămâne la discuții.

Prima ediție Book-to-Screen va avea loc duminică, 26 aprilie, la Cinema Ateneu Iași. De la ora 18:00, publicul este invitat la proiecția filmului „You, Me & Tuscany / Tu, eu și Toscana”, în regia lui Kat Coiro, prezentat în premieră. Seara continuă cu o propunere literară aflată în dialog cu filmul, volumul „Două veri în Toscana” de Julianne MacLean.

După proiecție, de la ora 19:50, evenimentul se mută în foaier, unde va avea loc o discuție dedicată publicului. Dialogul va fi ghidat de Magda Axinte, psihoterapeut integrativ, care propune o lectură mai profundă a poveștii, dincolo de ceea ce rămâne pe ecran.

„Pasiunea pentru carte și film creează un spațiu de întâlnire între două moduri de a spune aceeași poveste. Între imagine și cuvânt se deschide un dialog, iar noi îl trăim emoțional, comparând, simțind și descoperind ce rămâne neschimbat și ce se transformă”, a transmis Magda Axinte.

Miza proiectului nu este doar una culturală, ci și una de comunitate. Într-o perioadă în care tot mai multe experiențe sunt mutate în online, Book-to-Screen vine cu o invitație clară la prezență, la schimb de idei și la apropiere între oameni care împărtășesc aceleași pasiuni.

„Prin Book-to-Screen ne dorim să creăm un spațiu în care pasiunile se întâlnesc firesc și devin pretext pentru conversații reale. Este un proiect despre comunitate, despre a fi împreună dincolo de online și despre bucuria de a vorbi cu ceilalți”, a declarat Alexandra Haliga, Coordonator PR Cinema Ateneu.

Prin acest proiect, Cinema Ateneu Iași încearcă să atragă un public divers: cinefili, cititori, dar și oameni care poate nu se revendică încă dintr-o comunitate culturală, însă caută experiențe autentice, calde și relevante. Tocmai aici stă și potențialul mare al formatului: în faptul că nu se adresează unei nișe închise, ci unei nevoi tot mai vizibile de apartenență și dialog. Maura ANGHEL