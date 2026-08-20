CNAS pune la bătaie 20 de funcții-cheie! Concurs pentru șefii caselor de sănătate, inclusiv la Neamț, Suceava și Vaslui

Se schimbă șefii care controlează miliardele din sănătate! Casa Națională de Asigurări de Sănătate declanșează o nouă rundă de concursuri pentru ocuparea posturilor de director general la 20 de case de asigurări de sănătate, într-o operațiune care vizează practic o parte importantă din conducerea sistemului sanitar din teritoriu.

Pe lista CNAS se află casele de asigurări din Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui, precum și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Pentru cei interesați, timpul este scurt: dosarele pot fi depuse până pe 3 septembrie 2026, ora 17.00. După verificarea documentelor, lista candidaților admiși va fi publicată pe 8 septembrie, iar eventualele contestații vor fi soluționate până pe 10 septembrie.

Apoi începe competiția adevărată.

Proba scrisă este programată pe 22 septembrie, iar interviul pe 28 septembrie. Nu este însă vorba despre un simplu concurs bazat pe întrebări din bibliografie. Candidații trebuie să demonstreze și că pot conduce efectiv o casă județeană de asigurări.

La interviu va fi analizat inclusiv planul de management, construit pentru perioada mandatului și raportat la indicatorii de performanță stabiliți de CNAS.

Cu alte cuvinte, viitorii șefi nu vor fi selectați doar pentru ceea ce știu, ci și pentru ceea ce promit că pot face.

Iar condițiile sunt stricte. Candidații trebuie să aibă studii universitare, minimum cinci ani vechime în specialitatea studiilor și cel puțin doi ani experiență în funcții de conducere. În plus, este necesară pregătire managerială în domeniul sănătății, care poate fi dovedită prin specializare, masterat, doctorat sau cursuri avizate de Ministerul Sănătății.

Dosarul nu este deloc unul simplu: cazier judiciar, cazier fiscal, dovada calității de asigurat, acte de studii, documente privind vechimea, recomandare de la ultimul loc de muncă și, poate cel mai important, planul de management.

CNAS pune și bariere clare pentru evitarea conflictelor de interese. Nu pot ocupa funcția persoane care sunt asociați sau acționari ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente ori dispozitive medicale care au contracte cu casele de asigurări.

Mai mult, directorii admiși trebuie să își suspende funcțiile deținute anterior, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, și nu pot cumula postul cu o serie de poziții de conducere în instituții sau organizații din sistemul sanitar.

Aceasta este a doua etapă de recrutare prin concurs. În iunie 2026, CNAS a ocupat prin concurs posturile de director general la celelalte 23 de case de sănătate.

Directorii generali sunt, în teritoriu, oamenii care coordonează mecanismul prin care se gestionează relația dintre casele de asigurări și furnizorii de servicii medicale.

Președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, vorbește despre competență testată „obiectiv și transparent” și despre nevoia de creștere a calității în sistem.

Acum rămâne de văzut cine va intra în cursă și, mai ales, cine va reuși să convingă comisiile că poate conduce una dintre cele mai importante instituții administrative din sănătatea județului.

Pentru candidați, începe numărătoarea inversă. 3 septembrie este termenul-limită, iar pe 22 septembrie începe examenul pentru puterea din spatele cardului de sănătate. Nicoleta ZANCU