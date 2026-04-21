Coșmarul de la Podu Iloaiei aprinde revolta pentru Autostrada A8

* Asociația civică HaiCăSePoate organizează vineri, 24 aprilie 2026, între orele 13 și 15, o acțiune de protest în zona barierei de la Podu Iloaiei , loc devenit emblematic pentru umilința zilnică la care sunt condamnați șoferii și locuitorii din această parte a țării

Podu Iloaiei nu mai este de mult un simplu punct de tranzit. Este locul unde promisiunile despre infrastructură se lovesc frontal de realitate, unde fiecare campanie electorală a lăsat în urmă aceleași cuvinte mari și aceleași rezultate mici. Este locul unde oamenii nu mai cer explicații. Cer, pur și simplu, să nu mai fie ignorați.

În acest decor tensionat, protestul anunțat de Asociația HaiCăSePoate nu este doar o acțiune civică. Este o acumulare. Este punctul în care răbdarea începe să cedeze. Vineri, între 13:00 și 15:00, în zona barierei, nu va fi doar o adunare de oameni. Va fi o scenă pe care se descarcă ani de așteptare.

Și poate tocmai faptul că protestul nu va bloca drumul spune cel mai mult. Pentru că nu mai este nevoie. Drumul este deja blocat, zi de zi, de ani întregi. Realitatea a făcut deja ceea ce protestele, uneori, doar încearcă să arate.

În centrul tuturor acestor tensiuni stă o autostradă care a devenit mai mult decât un proiect: Autostrada A8. Un nume care apare în discursuri, în planuri, în strategii, dar care, pe teren, continuă să fie o absență. O promisiune care se mută din an în an, din mandat în mandat, din speranță în resemnare.

Mesajul transmis către Ministerul Transporturilor, CNAIR și CNIR nu mai este unul diplomatic. Nu mai este o solicitare. Este o presiune directă cu scopul implementării unei investiții înainte ca efectele să devină ireversibile.

Pentru că efectele există deja și sunt vizibile. Nu doar în trafic, ci în economie, în mobilitate, în oportunități ratate. Fiecare zi fără infrastructură mare înseamnă întârzieri, costuri suplimentare, investiții care ocolesc regiunea și un sentiment tot mai apăsător de izolare.

Podu Iloaiei a devenit, fără să-și dorească, dovada vie a acestui blocaj. Nu mai este doar un oraș sau o localitate. Este o oglindă în care se vede clar diferența dintre ceea ce se promite și ceea ce se face.

Și poate tocmai de aceea acest protest capătă o greutate aparte. Pentru că nu vine dintr-o emoție de moment. Vine dintr-o acumulare lentă, constantă, inevitabilă.

Cazul de astăzi nu este despre câteva pancarte. Nu este despre două ore de prezență. Este despre ani în care oamenii au așteptat și au văzut cum lucrurile se mișcă prea puțin sau deloc. Iar oamenii au deja un mesaj tranșant: „Acum!”

Daniel BACIU