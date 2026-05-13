Cod Galben de inundații, la Iași!

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor avertizează că județul intră sub incidența unui Cod Galben de inundații, într-un context meteo tot mai instabil, cu risc de viituri rapide, torenți și creșteri periculoase de debite pe râurile mici.

Potrivit avertizării transmise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, fenomenele periculoase sunt așteptate până pe 13 mai 2026, ora 12:00 și pot afecta mai multe zone hidrografice din Moldova, inclusiv bazinele Bârlad și Jijia.

Specialiștii avertizează că cele mai mari probleme pot apărea pe afluenții mici, pe pâraie și în zonele cu versanți abrupți, unde sunt posibile scurgeri masive de apă și formarea unor viituri extrem de rapide. În județul Iași, atenția este concentrată în special pe cursurile de apă din bazinul superior al Bârladului și pe afluenții Jijiei din aval de confluența cu râul Sitna.

Pericolul este amplificat de acumulările de apă din ultimele zile și de prognozele care indică noi precipitații importante. Hidrologii avertizează că, în anumite zone, debitele râurilor pot crește într-un timp foarte scurt, existând posibilitatea depășirii cotelor de atenție.

În scenariul cel mai nefavorabil, pot apărea inundații locale în gospodării, pe terenuri agricole și pe drumurile din apropierea cursurilor de apă mici. Zonele joase și localitățile traversate de pâraie cu reacție rapidă la ploi sunt considerate cele mai vulnerabile.

Situația este monitorizată permanent de Administrația Națională Apele Române, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și autoritățile locale, după ce avertizarea hidrologică emisă anterior a fost actualizată din cauza agravării condițiilor hidro-meteorologice.

Specialiștii explică faptul că riscul nu vine doar din precipitațiile prognozate, ci și din propagarea debitelor și din cedarea apei provenite din stratul de zăpadă rămas în zona montană înaltă, fenomen care poate alimenta suplimentar cursurile de apă.

În ultimele ore, autoritățile au cerut populației să evite traversarea râurilor sau a zonelor inundabile, să curețe șanțurile și rigolele și să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția fenomenelor meteo și hidrologice.

Meteorologii și hidrologii avertizează că luna mai 2026 începe să semene tot mai mult cu episoadele severe din anii în care Moldova s-a confruntat cu inundații rapide și pagube importante, iar orice episod de ploi torențiale poate transforma în câteva zeci de minute pâraiele aparent liniștite în adevărate torente. Carmen DEACONU