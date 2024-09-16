Cod portocaliu de furtuni în zonele deja inundate
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis Cod Portocaliu de furtuni pentru județele Iași și Vaslui, zone care au fost deja puternic afectate de ploile în exces de la acest sfârșit de săptămână.
Cantitățile de apă care vor cădea în zona afectată de acest cod portocaliu vor depăși 30…35 l/mp, estimează meteorologii. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25…30 l/mp.
Localitățile vizate de avertizarea Cod Portocaliu sunt:
Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Belcești, Podu Iloaiei, Ciurea, Răducăneni, Țibănești, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Miroslava, Lețcani, Țibana, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Voinești, Erbiceni, Miroslovești, Moțca, Costuleni, Vânători, Bălțați, Dagâța, Ciortești, Dumești, Strunga, Ion Neculce, Comarna, Mironeasa, Sinești, Todirești, Mogoșești, Cristești, Schitu Duca, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Popești, Lungani, Scânteia, Oțeleni, Prisăcani, Brăești, Horlești, Tansa, Cozmești, Bârnova, Alexandru I. Cuza, Grajduri, Balș, Șcheia, Gorban, Dolhești, Heleșteni, Dobrovăț, Hărmănești, Moșna, Ciohorăni, Ipatele, Costești, Mădârjac, Dragușeni, Cucuteni;
– Județul Vaslui: Huși, Stănilești, Duda-Epureni, Pădureni, Codăești, Drânceni, Văleni, Zăpodeni, Lunca Banului, Solești, Dumești, Rebricea, Muntenii de Sus, Todirești, Tăcuta, Ștefan cel Mare, Bunești- Averești, Oșești, Miclești, Negrești, Delești, Tătărăni, Dănești, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Crețești;
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.