Cod portocaliu de furtuni în zonele deja inundate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis Cod Portocaliu de furtuni pentru județele Iași și Vaslui, zone care au fost deja puternic afectate de ploile în exces de la acest sfârșit de săptămână.

Cantitățile de apă care vor cădea în zona afectată de acest cod portocaliu vor depăși 30…35 l/mp, estimează meteorologii. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25…30 l/mp.

Localitățile vizate de avertizarea Cod Portocaliu sunt: