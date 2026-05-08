Concertul de Anotimpul Nou revine la Iași cu ediția a II-a și propune publicului o seară de gală dedicată eleganței, muzicii românești și memoriei regale. Evenimentul, intitulat „160 de ani de Regalitate”, va avea loc duminică, 10 mai 2026, de la ora 19:30, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

Data aleasă nu este întâmplătoare. Ziua de 10 mai are o încărcătură istorică majoră pentru România: la 10 mai 1866, Carol I ajungea la București, moment considerat începutul Dinastiei române; ulterior, data a fost legată și de Independență și de proclamarea Regatului. În 2026 se împlinesc 160 de ani de la acest moment fondator al Regalității moderne din România.

O seară de gală în inima Iașului

Concertul aduce în fața publicului o formulă artistică gândită ca o călătorie sonoră prin patrimoniul muzical românesc. Pe scena Teatrului Național Iași va urca Iași Philharmonia Orchestra, într-un program care readuce în lumină partituri legate de atmosfera balurilor, a saloanelor muzicale și a marilor momente festive.

Orchestrația este semnată de Ioan Dobrinescu, conducerea muzicală îi aparține dirijorului Aurel Bălae, iar rolul de concertmaestru va fi susținut de Anca Bîzgu. Evenimentul este anunțat ca o seară solemnă, dar accesibilă publicului larg, în care muzica devine formă de omagiu adus culturii românești.

Ion Ivanovici, Ciprian Porumbescu și Eduard Caudella, în program

Programul reunește nume importante ale muzicii românești și ale spațiului cultural ieșean. Publicul va putea asculta lucrări semnate de Ion Ivanovici, Eduard Caudella, Ciprian Porumbescu, Alexandru Flechtenmacher și Gavriil Musicescu, alături de creații ale unor compozitori precum Gheorghe Dinicu, Gheorghe Burada, Catherine Pappa, G.D. Polizo și A. I. Patin.

Pentru Iași, prezența unor nume precum Eduard Caudella, Gavriil Musicescu sau Gheorghe Burada are o rezonanță aparte, orașul fiind unul dintre centrele importante ale formării muzicii culte românești. Concertul propune astfel nu doar o audiție festivă, ci și o recuperare a unei memorii culturale care leagă Iașul de istoria modernă a României.

Partituri readuse în lumină, în primă audiție

Unul dintre punctele de interes ale ediției îl reprezintă readucerea în atenția publicului a unor partituri valoroase, prezentate în primă audiție. Demersul urmărește să reconstituie farmecul muzicii de bal și să ofere publicului o experiență apropiată de atmosfera serilor elegante de altădată.

Într-o perioadă în care evenimentele culturale caută tot mai mult formule spectaculoase, Concertul de Anotimpul Nou mizează pe rafinament, memorie și identitate. Ediția din acest an are toate datele pentru a deveni una dintre serile speciale ale primăverii culturale ieșene.

De ce contează 10 mai

Ziua de 10 mai a fost, timp de decenii, una dintre cele mai importante date din calendarul public românesc. Ea marchează venirea lui Carol I în România, proclamarea Independenței și legătura simbolică dintre monarhie, modernizare și construcția instituțională a statului român.

Prin tema „160 de ani de Regalitate”, concertul de la Iași se înscrie în seria evenimentelor culturale care readuc în discuție nu doar istoria monarhiei, ci și felul în care muzica poate păstra vie memoria unei epoci. În Sala Mare a Naționalului ieșean, această memorie va fi transmisă prin valsuri, pagini orchestrale și lucrări românești încărcate de eleganță. Maura ANGHEL