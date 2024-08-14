Condamnat după şapte ani de la incendierea unui garaj

La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
Procesul încheiat marţi, 13 august, la Judecătoria Răducăneni e un veritabil record în materie de lentoare a justiţiei. Asta pentru că au trecut mai bine de şapte ani de la comiterea faptei ce l-a avut drept autor pe Florin S. din Osoi.

Tânărul îşi petrecuse întreaga după-amiază de 12 iunie 2017 pe terasa unui local din sat şi n-a băut deloc ceai, suc sau apă minerală. Doar bere şi coniac. La fel a făcut şi Marin T., aflat la o masă alăturată. La un moment dat, aşa cum se întâmplă deseori, au început discuţiile în contradictoriu, cearta şi înjurăturile reciproce. Nu s-a ajuns la violenţe fizice, dar duelul verbal a fost câştigat clar de către Marin.

Florin a ajuns acasă aproape de miezul nopţii, era flenduri, dar cu chef de răzbunare pentru umilinţa de la terasă. I-a spus tatălui său că se duce să i-o plătească lui Marin. Şi a făcut-o ca un piroman experimentat. A luat un bidon plin cu benzină, s-a dus cu el spre casa duşamanului. Acolo a stropit gardul şi garajul, apoi a dat foc. Incendiu violent, care a distrus complet tot ce se afla înăuntru. Un autoturism Opel Corsa, un boiler electric, o motocoasă, patru jante cu tot cu cauciuc de iarnă, opt cauciucuri pentru autotusimul proprietate personală, o bormaşină electrică, un fai, două filetante, un fierăstrău pendular, un redresor de încărcat acumulatorul şi alte bunuri pentru uzul gospodăresc. Totodată, a fost afectat şi foişorul din lemn care era lipit de garaj, fiind arse parţial lemnele de la peretele dinspre garaj. S-au deteriorat bunurile ce se aflau înăuntru: un televizor, staţia de amplificare 5+1, casetofonul şi laptopul. Zdravănă pagubă.

Satisfăcut de ceea ce făcuse, incendiatorul s-a dus la culcare, dar, apoi, în zilele următoare, a început să se laude prin sat cu „vitejia” sa. Făloşenia l-a transformat în inculpat, a fost judecat pentru săvârşira infracţiunii de distrugere, dar, cum am precizat mai sus, toată treaba a durat enorm de mult. Părţii vătămate, adică lui Marin, i s-a făcut lehamite şi a renunţat la a se mai constitui parte civilă, în ciuda pierderilor suferite. Aşa că dezădomântul a fost mai mult decât favorabil piromanului. Doar doi ani cu suspendare, fără obligaţia de a achita vreo daună. Claudiu CONSTANTIN

 

 

