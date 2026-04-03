Constructor spaniol pentru autostrada Iașului!
* gigantul spaniol FCC Construcción a fost desemnat constructor pentru tronsonul 3 Lețcani – DN 24 al Autostrăzii A8, adjudecând contractul în valoare de 3,93 miliarde de lei, fără TVA
După ani de promisiuni, blocaje și așteptări tensionate, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România face un pas decisiv: Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat constructorul pentru tronsonul 3 Lețcani – DN 24 al Autostrăzii A8, un segment esențial pentru conectarea Moldovei la marile coridoare europene.
Gigantul spaniol FCC Construcción intră oficial în cursa pentru Autostrada Unirii, adjudecând contractul în valoare de 3,93 miliarde de lei, fără TVA. Este o mutare strategică, cu implicații majore pentru regiune, dar și pentru echilibrul economic al întregii țări. După ani în care Moldova a fost ocolită de marile investiții, acest proiect pare să spargă, în sfârșit, bariera izolării.
Tronsonul Lețcani – Iași este un proiect de o complexitate tehnică impresionantă: 17,7 kilometri care vor include nu mai puțin de 18 poduri și pasaje, 6 tuneluri moderne și un centru de monitorizare dedicat, plus două noduri rutiere strategice care vor redefini mobilitatea în zona Iașului.
Durata contractului – 46 de luni – spune totul despre dimensiunea provocării: 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. Practic, fiecare kilometru va fi o luptă cu relieful, cu birocrația și cu presiunea publică uriașă.
Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, vorbește despre o miză europeană: Autostrada A8 nu este doar un proiect național, ci o verigă esențială în conectarea României la rețelele de transport ale Uniunii Europene. Finanțarea prin Programul SAFE subliniază această dimensiune strategică. Daniel BACIU
