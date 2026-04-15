Continuă telenovela Autostrăzii Târgu Neamț – Târgu Frumos

Situația se răstoarnă spectaculos pe Autostrada Unirii: UMB revine în forță și urcă pe primul loc în cursa pentru tronsonul 1 Târgu Neamț – Târgu Frumos, după o reevaluare care schimbă complet ierarhia inițială.

Potrivit informațiilor vehiculate de Asociația Pro Infrastructură, unul dintre cei mai constanți urmăritori ai lucrărilor de infrastructură din țară, clasamentul actual edste condus de UMB, urmat de DANLIN și de TINERA.

O răsturnare de situație care vine după luni întregi de dispute, contestații și decizii contradictorii.

Miza este uriașă: un contract estimat la aproape 1 miliard de euro, pentru proiectarea și execuția unui segment esențial din Autostrada Unirii A8, tronsonul care ar trebui să lege Moldova de restul țării și, în perspectivă, de Europa.

Inițial, în octombrie 2025, Compania Națională de Investiții Rutiere desemnase câștigătoare asocierea condusă de DANLIN, cu o ofertă de 4,76 miliarde lei. Totul părea închis. Dar nu a fost.

UMB a contestat rezultatul, iar după ce inițial Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins plângerea, instanța a dat peste cap întreaga procedură.

Contestația a fost admisă, iar reevaluarea ofertelor a fost inevitabilă. După noile proceduri, UMB a revenit pe primul loc și schimbă acum complet jocul.

Această nouă ierarhie nu înseamnă însă finalul poveștii. În astfel de proiecte, fiecare decizie poate fi contestată, fiecare etapă poate genera noi întârzieri.

Iar experiența ultimilor ani arată un lucru clar - Autostrada A8 nu este doar un proiect de infrastructură, ci un câmp de luptă administrativ și juridic.

Revenirea UMB în fruntea clasamentului reaprinde speranțele, dar și tensiunile. Proiectul rămâne unul dintre cele mai urmărite din România, iar fiecare pas înainte vine după lupte grele.

Tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos, de aproximativ 27 km, este unul dintre cele mai complexe segmente din întregul proiect A8. Acesta include 36 de poduri și pasaje (8,5 km în total), 4 tuneluri (1,7 km), 3 noduri rutiere majore.

Este, practic, un test de rezistență pentru orice constructor. Daniel BACIU