Copiii singurătății

* un raport al Organizației „Salvați Copiii” arată dimensiunea unei tragedii ascunse * în timp ce majoritatea copiilor din România, inclusiv din Iași, nu își reîntâlnesc părinții plecați la muncă în străinătate, peste 8.000 cresc complet fără mamă și tată * statisticile confirmă că fenomenul rămâne o rană deschisă, chiar dacă numărul total de minori afectați scade ușor

În Iași și în multe alte județe ale țării, vacanța de vară nu înseamnă joacă și bucurie, ci așteptare. Un nou raport al Organizației „Salvați Copiii” arată că doar 36% dintre părinții plecați la muncă în străinătate reușesc să vină acasă în această vară, în timp ce 41% nu au nicio șansă să-și strângă copiii în brațe. Cei mai mulți invocă lipsa banilor, programul de muncă rigid sau faptul că au fost acasă de Paști și vor reveni, poate, abia de Crăciun. Alți 23% rămân indeciși, în timp ce aproape 10% dintre copii aleg drumul invers și pleacă ei peste hotare, doar pentru câteva zile de alinare.

În tot acest timp, singurătatea devine o constantă. Peste 77% dintre părinții din diaspora recunosc că principala lor problemă este menținerea legăturii emoționale cu copiii rămași în România. Restul se confruntă cu dificultăți de adaptare în țările gazdă sau cu birocrația greoaie din relația cu școlile și instituțiile românești. Psihologii avertizează că lipsa contactului constant transformă nesiguranța într-un mod de viață pentru cei mici, care cresc în grija bunicilor sau a rudelor, dar cu un gol imposibil de umplut.

La această realitate se adaugă și date ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA). Numărul copiilor care au ambii părinți plecați la muncă a ajuns, la sfârșitul lunii martie 2025, la 8.102, cu 28 mai mulți față de finalul anului trecut. În ciuda acestei creșteri dramatice în cazurile grave, statisticile arată și o scădere generală: numărul copiilor afectați de emigrația părinților a coborât la 53.214, față de 54.798 în decembrie 2024.

Pentru a atenua această ruptură, Salvați Copiii a lansat campania „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”, finanțată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Proiectul include sprijin psihologic și juridic, caravane de informare, o platformă interactivă și o linie telefonică dedicată (021.224.24.52), menite să ofere părinților instrumente pentru a rămâne aproape de copiii lor, chiar și de la mii de kilometri distanță. Dar, dincolo de inițiative, cifrele rămân o oglindă crudă. La Iași, unde migrația economică a golit sate întregi de părinți tineri, fiecare statistică înseamnă un copil care își petrece vacanța cu ochii lipiți de telefon, așteptând un apel sau o vizită care nu mai vine.

Teona SOARE