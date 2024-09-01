Crima care a șocat Botoșaniul: A fost prins individul care l-a împușcat pe tânărul ucrainean în cap

Un bărbat de 30 de ani din Ucraina a fost reţinut de poliţiştii din Botoşani, pentru 24 de ore, în cazul tânărului ucrainean de 26 de ani găsit împuşcat în cap.

„În urma probatoriului administrat s-a schimbat încadrarea juridică în infracţiunea de omor. Faţă de un tânăr, de 30 de ani, de cetăţenie ucraineană a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore fiind introdus în arestul IPJ Botoşani”, au afirmat reprezentanţii IPJ Botoşani.

Sâmbătă, în jurul orei 8.00, poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat, ,cu privire la faptul ca la locuinţa sa se află un cetăţean ucrainean decedat.

„Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificat un tânăr, de 26 ani, care prezenta o plagă împuşcată la nivelul capului, iar lângă acesta se afla o armă de vânătoare. În acest moment se efectuează cercetarea la faţa locului pentru a se stabili toate împrejurările producerii evenimentului”, au afirmat poliţiştii.

Surse apropiate anchetei au afirmat că victima era venită de câteva zile în ţară şi că ar fi trecut fraudulos graniţa, împreună cu alt ucrainean, cei doi locuind împreună.