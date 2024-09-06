CTP reintroduce cursele speciale pentru elevi

Începând de luni, 9 septembrie, odată cu începerea noului an școlar, Compania de Transport Public (CTP) va suplimenta numărul mijloacelor de transport în comun de la stradă, în acest sens urmând să fie puse la dispoziția călătorilor 91 de autobuze, 76 de tramvaie și 3 microbuze pentru zona urbană și respectiv 24 de autobuze și 1 microbuz pe traseele care deserves zona metropolitan.

Totodată, CTP va asigura 21 de curse speciale pentru elevi, care vor circula pe următoarele trasee și conform orarului de mai jos: traseul 3 (Dancu – Copou) – două autobuze, cu plecare la orele 7.05 și 7.15 din Rond Dancu, traseul 5 – un tramvai, cu plecare la ora 7.10 din Dacia, traseul 7 – un tramvai, cu plecare la ora 7.10 de la Țuțora, traseul 8 – un tramvai, cu plecare la ora 7.15 de la Țuțora, traseul 9 – două tramvaie, cu plecare la orele 7.00 și 7.10 de la Tehnopolis, traseul 11 – două tramvaie, cu plecare la orele 7.00 și 7.15 din Dacia, traseul 19 - două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.15 din Canta, traseul 28 - două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.15 din Dacia, traseul 36 - două autobuze, cu plecare la orele 7.05 și 7.20 din Dacia, traseul 42 - două autobuze, cu plecare la orele 7.10 și 7.20 de la Frigorifer, traseul 43 - două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.20 din Păcurari, traseul 52 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.20 de la Piața ACB.

Toate cursele vor avea autocolante sau afișaj electronic speciale pentru identificare. Conducerile Primăriei Municipiului Iași și CTP fac apel la ceilalți călători să respecte specificul acestor curse, accesul în acestea fiind permis doar pentru elevi, iar în cazul preșcolarilor și pentru însoțitorii acestora. Edi MACRI