Cu peste 70 de farmacii, bolile țin economia Iașului în picioare

* într-o prioadă cu o creștere economică redusă, industria farmaceutică rămâne una dintre puținele care continuă să avanseze * motivul este susținut de o realitate simplă -- boala nu intră niciodată în recesiune

La Iași, rețeaua farmaceutică nu spune doar o poveste despre comerț, ci despre o nevoie continuă. În cel mai mare centru urban și medical al Moldovei, cu spitale importante, flux regional de pacienți și consum ridicat de medicamente, existența a 74 de farmacii cu program prelungit arată cât de stabilă a devenit această piață. Nu vorbim despre un sector marginal, ci despre unul care funcționează ca un barometru al unei nevoi zilnice, imposibil de suspendat.

Într-o recentă evaluare a Allianz Trade, sectorul farmaceutic din România își păstrează rolul de stabilizator structural al economiei, chiar într-un context de consolidare fiscală și încetinire a creșterii economice. Pentru 2026, avansul PIB-ului real este estimat la aproximativ 0,7%, însă farma rămâne printre puținele domenii care continuă să crească. Explicația este clară: oamenii pot renunța la multe cheltuieli, dar nu și la tratamente.

Cifrele confirmă această rezistență. În anul mobil octombrie 2024 – septembrie 2025, piața farmaceutică din România a ajuns la 36,9 miliarde lei, în creștere cu 11,9%. În același timp, volumul total al consumului de medicamente a fost de 699,5 milioane de cutii, în ușoară scădere. Asta arată că piața nu crește neapărat fiindcă se consumă mult mai mult, ci pentru că medicamentul a devenit o cheltuială captivă, împinsă înainte de inflație, de costuri mai mari și de presiunea constantă a bolilor cronice.

România este deja una dintre cele mai mari piețe farmaceutice din Europa Centrală și de Est, cu venituri de peste 5,5 miliarde de euro și cu peste 8.200 de farmacii la nivel național. Modelul local rămâne orientat mai ales spre generice, în timp ce dependența de importuri pentru produse inovatoare și ingrediente active continuă să fie mare. Cu toate acestea, cererea internă rămâne solidă, alimentată de îmbătrânirea populației, de bolile metabolice, cardiovasculare, oncologice și neurologice.

La Iași, toate aceste tendințe se văd concentrat. Orașul nu este doar un centru universitar și medical, ci și o piață sigură pentru consumul farmaceutic. Într-o economie fragilă, în care multe sectoare încetinesc, medicamentele rămân printre puținele produse care se vând aproape indiferent de context.

