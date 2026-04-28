* ieșenii și turiștii vor avea acces, pe 1 mai, la muzeele din rețeaua Complexului Muzeal Național „Moldova” * Palatul Culturii, Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Palatul de la Ruginoasa și alte spații culturale vor funcționa după un program special

Pentru ieșenii care rămân în oraș de 1 Mai, dar și pentru turiștii care ajung la Iași în minivacanță, Palatul Culturii devine una dintre principalele opțiuni de petrecere a zilei libere. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță că, pe 1 mai 2026, toate muzeele din rețeaua sa vor fi deschise publicului, după un program special, adaptat unei zile în care orașul poate atrage un număr mai mare de vizitatori.

Citește și Orașul de 15 minute -- modelul care ar putea scoate Iașul din blocajul zilnic. Cât de aproape sunt școala, medicul, parcul și tramvaiul

Decizia vine în contextul în care instituțiile culturale încearcă să transforme zilele libere în oportunități de acces la patrimoniu, educație și turism cultural. Potrivit comunicatului transmis de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, programul special include atât muzeele din Palatul Culturii, cât și obiective aflate în afara orașului, cum sunt Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, Muzeul de Sit Arheologic din Cucuteni și Muzeul Viei și Vinului din Hârlău.

Patru muzee deschise la Palatul Culturii

La Palatul Culturii, vizitatorii vor putea intra în cele patru muzee aflate în clădire: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”. Programul de vizitare pentru acestea va fi între orele 10.00 și 18.00, cu ultima intrare la 17.30.

Pentru cei care vor să vadă nu doar expozițiile, ci și spațiile reprezentative ale clădirii, programul este și mai generos. Sălile reprezentative din Palatul Culturii vor fi deschise între 9.00 și 22.00, ceea ce transformă monumentul-simbol al Iașului într-un punct de atracție pe durata întregii zile.

Citește și Patrimoniul Iașului intră în era senzorilor. Muzeele pot transforma telefonul vizitatorului în ghid, hartă și scenă AR

Muzeul Unirii, Kogălniceanu, Poni-Cernătescu și Ruginoasa, în programul de 1 Mai

Programul special nu se oprește la Palatul Culturii. Pe 1 mai, publicul va putea vizita și alte spații importante ale memoriei culturale ieșene și moldovenești: Muzeul Unirii Iași, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Muzeul „Poni-Cernătescu” și Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa.

Acestea vor fi deschise între orele 10.00 și 17.00, cu ultimul bilet eliberat la 16.30. Pentru familii, elevi, turiști sau grupuri care caută o alternativă la ieșirile clasice de 1 Mai, programul oferă o rută culturală care poate lega centrul Iașului de unul dintre cele mai importante locuri ale memoriei domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Vizite cu programare la Cucuteni și Hârlău

Două dintre obiectivele din rețeaua Complexului vor putea fi vizitate doar pe bază de programare. Este vorba despre Muzeul de Sit Arheologic din Cucuteni și Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, deschise între 10.00 și 17.00.

Programările trebuie făcute până pe 29 aprilie, la numerele de telefon anunțate de instituție: +40 755 752 792 pentru Cucuteni și +40 740 636 369 pentru Hârlău.

„Programul de vizitare la Palatul Culturii, în data de 1 mai, va fi adaptat specificului zilei de sărbătoare, facilitând accesul publicului larg la cultură și experiențe educative și recreative pentru toate categoriile de vârstă”, a declarat Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță și o schimbare importantă pentru perioada următoare. Începând cu 1 mai, programul de vizitare a muzeelor din Palatul Culturii se prelungește, în zilele de vineri și sâmbătă, până la ora 18.00.

Maura ANGHEL