Demolările bat la ușă. Șarpantele și mansardele ilegale, luate la puricat

Municipiul Iași se pregătește pentru una dintre cele mai ample acțiuni de control urbanistic din ultimii ani, iar vestea cade ca un trăsnet peste mii de locatari: toate șarpantele și mansardele de pe blocuri vor fi verificate, iar cele ilegale riscă să fie dezafectate fără menajamente.

Decizia a fost luată de primarul Mihai Chirica, care a dispus mobilizarea Poliției Locale pentru o reevaluare completă a acestor construcții apărute, de-a lungul anilor, pe acoperișurile blocurilor din oraș. Este o intervenție dură, dar considerată necesară, într-un context în care siguranța publică a devenit o problemă tot mai presantă.

Cifrele sunt alarmante: nu mai puțin de 622 de construcții au fost identificate în municipiu pe blocurile care, inițial, aveau acoperiș tip terasă. Dintre acestea, 471 sunt șarpante, iar 151 mansarde, multe dintre ele realizate fără autorizații sau fără respectarea normelor tehnice. Practic, vorbim despre sute de intervenții asupra structurii blocurilor, unele făcute „după ureche”, care pot ascunde riscuri majore.

Pericolul nu mai poate fi ignorat

În spatele acestor cifre se ascunde o realitate incomodă: o parte dintre aceste construcții pot deveni, în orice moment, un pericol real pentru locatari. Fie că vorbim despre infiltrații, degradări structurale sau chiar riscuri în caz de incendiu ori fenomene meteo extreme, șarpantele și mansardele improvizate pot transforma acoperișul într-o vulnerabilitate majoră.

Autoritățile încearcă, însă, să evite un scenariu radical. În prima etapă, asociațiile de proprietari au fost notificate și avertizate că își asumă responsabilitatea pentru eventualele daune. În paralel, au fost organizate întâlniri și consultări, pentru ca proprietarii să fie sprijiniți în procesul de intrare în legalitate.

Mesajul transmis de edil este clar: nu se dorește o vânătoare de amenzi sau demolări în masă, ci o aducere la ordine a situației. „Nu vrem să pedepsim, ci să ajutăm”, a subliniat Mihai Chirica, explicând că scopul este siguranța oamenilor, nu sancționarea lor.

Între legalitate și realitate

Situația este, însă, delicată. Pe de o parte, există obligația legală de a elimina construcțiile neautorizate. Pe de altă parte, mii de ieșeni depind de aceste șarpante pentru protecția locuințelor lor. O demolare fără soluții alternative ar putea lăsa apartamentele expuse infiltrațiilor și degradării.

Urmează verificări extinse, expertize tehnice și, acolo unde este cazul, măsuri drastice: consolidări urgente sau chiar desființarea construcțiilor periculoase. Practic, fiecare șarpantă și fiecare mansardă vor fi puse sub lupă. Carmen DEACONU, Laura RADU