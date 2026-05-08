După aproape două săptămâni de foc, fum dens și intervenții-maraton, incendiul izbucnit la depozitul ecologic de deșeuri din Țuțora a fost în sfârșit lichidat! Vineri dimineață, în jurul orei 09:00, pompierii Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași au anunțat oficial încheierea uneia dintre cele mai dificile misiuni din ultimele luni.

Timp de aproape 14 zile, munții de gunoi au ars mocnit

În tot acest timp, echipele de intervenție au luptat fără oprire pentru a ține sub control un incendiu extrem de periculos, care a ridicat uriașe probleme de mediu și a provocat îngrijorare în rândul populației din zonă.

Totul a început pe 26 aprilie 2026, în jurul prânzului, după un apel disperat la 112. În scurt timp, fumul gros și mirosul sufocant s-au răspândit pe o suprafață uriașă, iar pompierii au fost obligați să mobilizeze forțe impresionante pentru a împiedica extinderea incendiului.

Intervenția s-a transformat rapid într-o adevărată cursă de anduranță. Zile și nopți la rând, autospecialele au alimentat continuu cu apă zonele afectate, în timp ce utilajele au încercat să răscolească munții de deșeuri pentru a elimina focarele ascunse care reizbucneau constant.

Potrivit primelor concluzii ale anchetei, cauza probabilă a incendiului a fost autoaprinderea materialelor aflate în amestec - un fenomen extrem de periculos în marile depozite de deșeuri, unde temperaturile interne pot crește necontrolat.

Chiar dacă incendiul a fost declarat lichidat, pericolul nu a dispărut complet. Reprezentanții operatorului de salubritate vor rămâne în zonă pentru monitorizare permanentă, tocmai pentru a preveni reaprinderea focarelor ascunse sub straturile uriașe de deșeuri.

În aceste momente, pompierii ieșeni își retrag treptat tehnica și echipamentele către subunități, după o intervenție epuizantă care a pus la încercare resursele și rezistența echipelor operative.

Incendiul de la Țuțora rămâne unul dintre cele mai lungi și complicate episoade de acest tip din județul Iași, iar imaginile cu norii groși de fum și munții de gunoi în flăcări au ținut zile întregi întreaga regiune sub tensiune. Andrei TURCU