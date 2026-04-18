Descindere de noapte, în Iași!

* razie fulger a Poliției și RAR: zeci de șoferi prinși pe picior greșit, mașini trase pe dreapta!

Noapte incendiară pe străzile din Iași! Agenții de la Poliția Rutieră, alături de inspectorii Registrul Auto Român, au declanșat, noaptea trecută, o razie de proporții, menită să scoată din trafic mașinile periculoase și șoferii care sfidează legea!

În doar câteva ore, bilanțul este uluitor: 80 de autoturisme și 7 motociclete luate la puricat, 58 de testări alcoolscopice și un adevărat val de sancțiuni! Nu mai puțin de 82 de amenzi au fost aplicate, transformând noaptea într-un coșmar pentru cei prinși în neregulă.

Vitezomanii au fost primii vizați – 12 șoferi au fost taxați pentru apăsarea excesivă a accelerației. Dar spectacolul abaterilor nu s-a oprit aici: mașini cu modificări ilegale, sisteme de evacuare trucate, folii neomologate și defecțiuni tehnice grave au fost descoperite pe bandă rulantă. Practic, străzile Iașului s-au dovedit a fi pline de „bombe pe roți”!

Lovitura a fost și mai dură pentru unii conducători auto: 3 permise de conducere reținute – inclusiv pentru alcool la volan – și nu mai puțin de 27 de certificate de înmatriculare retrase! Cu alte cuvinte, zeci de vehicule au fost scoase instant din circulație.

Valoarea totală a amenzilor a fost de 54.000 de lei – o notă de plată usturătoare pentru cei care au ignorat regulile și au pus în pericol siguranța tuturor. Andrei TURCU