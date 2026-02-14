* un document vechi de 142 de ani, găsit în monumentul din Iași, urmează să fie conservat de specialiști * mesajul din 1882 dezvăluie detalii fascinante despre ridicarea statuii

O scrisoare descoperită în cadrul lucrărilor de restaurare a statuii lui Ștefan cel Mare din Iași a ajuns în laboratorul de restaurare hârtie din cadrul Complexului Muzeal Moldova, alături de sticla în care a fost păstrată timp de 142 de ani și dopul de plută care a protejat documentul istoric, a anunțat managerul interimar al instituției, Andrei Apreotesei.

Documentul, datat 9/21 octombrie 1882 și semnat de Albert Servata, conducător dirigent al reconstruirii Palatului Administrativ, reprezintă o capsulă temporală autentică care leagă prezentul de momentul ridicării uneia dintre cele mai emblematice statui din România.

Ce conține scrisoarea istorică

Textul, redactat în limba română cu caractere latine, descrie în detaliu contextul ridicării monumentului dedicat domnitorului medieval Ștefan cel Mare. Documentul începe cu o formulă solemnă: „Acest monument a fost ridicat în luna octombrie 1882 d.Hr., sub domnia Majestății Sale Carol I, Regele României, și a Majestății Sale Regina Elisabeta, de către patria română, în memoria celui mai glorios domn al Moldovei, Ștefan cel Mare, pe care îl reprezintă statuia".

Scrisoarea continuă cu detalii despre cei care au coordonat ridicarea statuii: „Montarea monumentului a fost coordonată de inginerul constructor A. F. Fragneau; piedestalul a fost așezat de sculptorul Vasile Stacca, iar statuia a fost montată de mecanicul Emmanuel Hair".

Documentul se încheie cu o notă despre semnificația istorică a locului: „Documentul comisiunii prin intermediul căreia această operă de patriotism a fost îndeplinită se află la mijlocul fundației, la 50 cm sub baza piedestalului de marmură".

Proces complex de conservare

Specialiștii din laboratorul de restaurare hârtie al Complexului Muzeal Moldova vor analiza cu atenție starea documentului și vor stabili protocoalele necesare pentru conservarea acestuia. Hârtia veche de peste un secol prezintă semne vizibile de uzură, pete și deteriorări cauzate de timpul petrecut în interiorul statuii.

Alături de document, sticla în care a fost păstrată scrisoarea și dopul de plută vor face, de asemenea, obiectul unui studiu detaliat. Aceste obiecte au avut rolul crucial de a proteja documentul de umiditate și alte factori de degradare timp de aproape un secol și jumătate.

Modalitatea ingenioasă prin care Albert Servata a ales să transmită acest mesaj către generațiile viitoare demonstrează preocuparea artiștilor și constructorilor din epoca respectivă pentru păstrarea memoriei istorice.

Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Iași, ridicată în 1882, este opera sculptorului francez Emmanuel Frémiet. Documentul descoperit oferă detalii prețioase despre echipa care a lucrat la montarea monumentului, inclusiv inginerul constructor A. F. Fragneau, sculptorul Vasile Stacca și mecanicul Emmanuel Hair.

Monumentul a devenit un simbol al orașului și al întregii regiuni Moldova, fiind unul dintre cele mai fotografiate și vizitate obiective turistice din România.

Descoperirea scrisorii a avut loc în timpul lucrărilor de restaurare a statuii, un proiect amplu care vizează conservarea și protejarea monumentului pentru generațiile viitoare. Maura ANGHEL