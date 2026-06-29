Descoperire spectaculoasă, la Iași: pui de papagal „Micul Alexandru”, confirmați în oraș

* unii biologi avertizează că expansiunea necontrolată a speciilor invazive poate schimba echilibrul biodiversității urbane pe termen lung

O descoperire care a atras imediat atenția ornitologilor și a pasionaților de natură vine din două dintre cele mai mari orașe ale țării - București și Iași, unde au fost observați pui de papagal Micul Alexandru (Alexandrinus krameri), în cadrul unor monitorizări realizate de Societatea Ornitologică Română.

Evenimentul nu este unul obișnuit. Dacă în Capitală vorbim despre a treia cuibărire documentată, în Iași este, în mod oficial, prima dovadă clară a reproducerii cu succes în mediul urban liber - un moment considerat important pentru urmărirea evoluției speciei în România.

Un papagal exotic care a cucerit orașele Europei

Originar din India și Africa subsahariană, papagalul Micul Alexandru este o specie adaptată zonelor calde, unde temperaturile depășesc frecvent 20°C. Cu toate acestea, surprinzător chiar și pentru specialiști, pasărea a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare la clima temperată, reușind să supraviețuiască inclusiv iernilor din Europa.

În ultimii ani, specia a cunoscut o expansiune rapidă în mai multe țări europene, inclusiv Olanda, Spania și Marea Britanie, unde populațiile urbane au crescut semnificativ.

În România, primele observații datează din 2010, în București, iar până în 2026 prezența speciei a fost semnalată în 14 județe, semn că adaptarea sa la mediul urban este în plină desfășurare.

Iașul intră pe harta reproducerii speciei

Ceea ce diferențiază această descoperire este faptul că, în Iași, puii nu doar că au fost observați, ci confirmă o reproducere reușită în libertate, ceea ce indică instalarea speciei în ecosistemul urban local.

Observațiile realizate de specialiști și voluntari coordonați de biologul Mihai Ghilan arată și un comportament interesant: dacă în București păsările preferă scorburile naturale din Parcul Tineretului, în Iași acestea au ales un mediu complet diferit - stratul izolator al unei clădiri, demonstrând o adaptare spectaculoasă la infrastructura urbană.

Puii de Micul Alexandru pot fi identificați ușor de specialiști prin câteva caracteristici distincte: iris închis la culoare, mandibulă roșie (care devine neagră la adulți), comportament specific de cuibărire în colonii urbane.

Aceste detalii au permis confirmarea fără echivoc a reproducerii în ambele orașe.

O specie adaptabilă, dar controversată

Deși spectaculoși și colorați, papagalii Micul Alexandru ridică și semne de întrebare în comunitatea științifică. În Europa, acolo unde populațiile au explodat numeric, specia a ajuns să fie considerată în unele zone invazivă, cu potențial impact asupra ecosistemelor locale.

Comportamentul lor include folosirea cavităților naturale pentru cuibărit, ocuparea spațiilor artificiale din clădiri, ciugulirea materialelor din mediul urban (izolații, cabluri, structuri plastice).

Aceste obiceiuri pot afecta atât infrastructura urbană, cât și speciile native de păsări care concurează pentru aceleași locuri de cuibărit.

Specialiștii subliniază că, deși în România populația este încă redusă comparativ cu alte țări europene, evoluția trebuie urmărită cu atenție.

Biologii, inclusiv Dani Drăgan (SOR), arată că datele colectate în ultimii ani indică fluctuații ale populației, fără o explozie numerică semnificativă, dar cu o tendință clară de extindere urbană.

În același timp, cercetătorii atrag atenția că monitorizarea este esențială pentru a înțelege dacă specia va rămâne un element izolat al biodiversității urbane sau dacă va deveni o prezență constantă în marile orașe.

Un semnal important pentru biodiversitatea urbană

Confirmarea reproducerii în București și Iași marchează un moment important pentru ornitologia urbană din România. Fiecare nouă observație contribuie la înțelegerea modului în care speciile exotice se adaptează la orașe și la modul în care ecosistemele urbane se transformă în timp.

În timp ce unii specialiști privesc fenomenul ca pe o curiozitate biologică, alții avertizează că expansiunea necontrolată a speciilor invazive poate schimba echilibrul biodiversității urbane pe termen lung.

Cert este un lucru: papagalul Micul Alexandru nu mai este doar un vizitator exotic al orașelor din România, ci începe să devină o prezență stabilă — iar Iașiul tocmai a intrat oficial pe harta acestei schimbări ecologice.

Carmen DEACONU