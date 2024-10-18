Diseară, concert în Piața Palatului. Cine cântă și ce străzi vor fi închise de la ora 13.00

Cu ocazia Sărbătorilor Iașului, Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași organizează un concert dedicat Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pe 18 octombrie, de la ora 19:00, în Piața Palatului Culturii din Iași, vor urca pe scenă cei 3 Tenori Ieșeni, alături de Holograf, Nico, Luminița Anghel, Raluca Știrbăț și maestrul Daniel Jinga, acompaniați de Corul Marii Uniri, Corul de Copii al Municipiului Iași și Brigada 15 Mecanizată „Podul Înalt”.

Lista restricțiilor de circulație din zona Palatului Culturii

În data de 18 octombrie 2024, în intervalul orar 13.00 – 24.00, se închide circulația în Piața Palatului Culturii, atât pe sectorul de drum prevăzut cu cale de rulare a tramvaielor și str. Anastasie Panu, cât și pe segmentul de drum prevăzut cu linie de tramvai cuprins între str. Palat și accesul către Hotel Moldova

În data de 18 octombrie 2024, în intervalul orar 18.00 – 23.00, se închide circulația pe str. Anastasie Panu, sectorul de drum cuprins între str. Sf. Lazăr (ANAF) și str. Palat, și pe str. Palat, sectorul de drum cuprins între str. Anastasie Panu și str. Sf. Lazăr (BCR).

De asemenea, vor avea loc o serie de modificări în circulația mijloacelor de transport public.

Astfel, circulația tramvaielor în zonă va fi oprită. De asemenea, începând cu ora 18:00, autobuzele de pe traseele 9b, 28 și 41 vor fi deviate pe strada Sf. Lazăr.

Pe traseul 9, autobuzele vor înlocui tramvaiele, iar cele de pe traseele 1, 7 și 13 vor circula prin zona Tudor Vladimirescu.