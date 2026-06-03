Doar 227 de joburi disponibile în Iași

Un paradox uriaș lovește piața muncii din România și, mai ales, județul Iași. În timp ce la nivel național companiile caută cu disperare angajați și au declarat nu mai puțin de 30.201 locuri de muncă vacante, în județul Iași oferta disponibilă prin sistemul public de ocupare a forței de muncă a coborât la doar 227 de posturi.

Diferența este uriașă și ridică numeroase semne de întrebare privind dinamica economiei locale, migrația forței de muncă și dificultățile tot mai mari întâmpinate de angajatori în găsirea personalului calificat.

Potrivit celor mai recente date publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), România se confruntă cu un deficit major de personal în numeroase domenii de activitate.

Cele mai căutate meserii din acest moment sunt cele de conducător auto transport rutier – 2.783 locuri de muncă, manipulant mărfuri – 2.101 posturi, muncitor necalificat în construcții – 1.672 posturi, lucrător comercial – 1.447 posturi, curier – 1.437 posturi, agent de securitate – 842 posturi, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor – 784 posturi, ajutor bucătar – 776 posturi, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții – 776 posturi, lucrător în bucătărie – 528 posturi.

Practic, angajatorii caută oameni aproape în toate sectoarele economiei, de la transporturi și logistică până la comerț, industrie, construcții și servicii.

În ciuda dimensiunii economiei locale și a statutului de principal centru urban din regiunea Moldovei, județul Iași apare cu numai 227 de locuri de muncă vacante în evidențele oficiale.

Cifra este surprinzător de mică în comparație cu alte perioade în care oferta depășea frecvent câteva sute sau chiar peste o mie de posturi disponibile.

Specialiștii din domeniul resurselor umane explică fenomenul prin mai mulți factori: încetinirea unor investiții, automatizarea unor activități, dar și orientarea tot mai multor angajatori către recrutarea directă prin platforme private, fără a mai apela la sistemul public de ocupare.

În același timp, multe firme continuă să reclame dificultăți serioase în găsirea personalului calificat, în special în domeniile tehnice, construcții, transporturi și servicii.

Situația actuală scoate în evidență una dintre cele mai mari probleme ale pieței muncii din România: lipsa tot mai accentuată a forței de muncă.

În timp ce zeci de mii de posturi rămân neocupate, angajatorii avertizează că deficitul de personal începe să afecteze investițiile, ritmul de dezvoltare și capacitatea companiilor de a răspunde cererii din piață.

Oportunități în străinătate

În paralel, firmele din Spațiul Economic European au transmis prin rețeaua EURES nu mai puțin de 234 de locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români.

Cele mai multe oferte provin din Malta – 81 posturi, Norvegia – 45 posturi, Spania – 30 posturi, Germania – 20 posturi, Suedia – 20 posturi, Irlanda – 17 posturi, Țările de Jos – 11 posturi, Estonia – 5 posturi, Danemarca – 5 posturi.

Printre meseriile căutate se regăsesc șoferi, muncitori în construcții, lucrători în industria alimentară, îngrijitori de persoane, inspectori veterinari și specialiști în producție. Daniel BACIU