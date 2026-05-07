Doar o minune mai poate salva finanțarea autostrăzii Iașului!

Autostrada ieșeană din A8 riscă să piardă finanțarea europeană prin SAFE dacă cele patru contracte nu sunt semnate până la 31 mai 2026. Toate loturile sunt blocate în contestații.

Cronometrul a intrat în linie dreaptă pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din estul României. Autostrada Unirii – A8, tronsonul vital dintre Moțca și Ungheni-Prut, se află într-un moment critic, iar fiecare zi pierdută poate costa România sute de milioane de euro și ani întregi de întârzieri.

Termenul-limită impus prin mecanismul european SAFE este 31 mai 2026, iar până atunci trebuie semnate contractele de Proiectare și Execuție pentru toate cele patru tronsoane ale autostrăzii din județul Iași. În acest moment, însă, toate loturile sunt blocate în proceduri juridice, contestații și cereri de revizuire care riscă să transforme proiectul într-un nou coșmar birocratic.

Practic, deși constructorii au fost desemnați, semnarea efectivă a contractelor este suspendată din cauza avalanșei de contestații depuse de firmele participante la licitații.

Patru tronsoane, patru blocaje

Pe tronsonul Moțca – Târgu Frumos, în lungime de 27 de kilometri, contractul a fost adjudecat de UMB, însă compania Danlin XXL a depus cerere de revizuire în instanță.

Pe tronsonul Târgu Frumos – Lețcani, de aproape 29 de kilometri, adjudecatar este Danlin XXL, dar licitația este contestată de Strabag, Makyol și Kalyon.

Situația este tensionată și pe lotul Lețcani DN28 – Iași DN24, unde FCC Construction a fost desemnată câștigătoare, însă Concelex și Biskon au atacat rezultatul.

Nici tronsonul strategic Iași DN24 – Ungheni Prut nu este scutit de probleme. Lotul adjudecat de Itinera este contestat de Erbașu și Concelex.

Cu alte cuvinte, toate cele patru contracte sunt prinse într-un adevărat labirint procedural exact în momentul în care Bruxelles-ul cere rezultate concrete și documente semnate.

Miza uriașă: finanțarea SAFE

Pericolul este major. Dacă aceste contracte nu sunt semnate până la 31 mai 2026, România riscă să piardă finanțarea europeană prin SAFE, mecanismul prin care Uniunea Europeană susține proiectele strategice de infrastructură și mobilitate.

Pentru județul Iași și întreaga regiune a Moldovei, ar fi o lovitură devastatoare.

Autostrada A8 nu este doar o șosea. Este proiectul care ar trebui să scoată Moldova din izolare economică, să lege estul României de vestul Europei și să transforme Iașul într-un pol logistic și economic major la frontiera estică a Uniunii Europene.

În lipsa acestei finanțări, întreg calendarul proiectului riscă să fie împins cu ani întregi în viitor, iar șantierele promise ar putea rămâne doar pe hârtie.

În acest context, presiunea publică asupra Ministerului Transporturilor și asupra Companiei Naționale de Investiții Rutiere crește de la o zi la alta.

Asociațiile civice și susținătorii proiectului avertizează că statul român trebuie să trateze situația ca pe o urgență națională și să găsească rapid soluții juridice și administrative pentru deblocarea procedurilor.

Fiecare zi care trece reduce dramatic șansele ca documentele să fie finalizate și contractele semnate înainte de termenul-limită impus de Comisia Europeană.

Pentru mulți ieșeni și pentru întreaga regiune, scenariul începe să semene periculos cu alte proiecte ratate, amânate sau blocate ani întregi în birocrație și litigii.

După zeci de ani de promisiuni, hărți, studii și declarații politice, Autostrada Unirii riscă să intre din nou într-o zonă de incertitudine exact în momentul în care părea că lucrurile încep să se miște concret.

Daniel BACIU