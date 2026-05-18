Doi militari din Botoșani, răniți grav într-o explozie

O explozie produsă luni într-un poligon de distrugere a muniției din Botoșani a dus la rănirea gravă a doi militari ai Ministerul Apărării Naționale și a declanșat o intervenție de urgență de amploare.

Cei doi răniți - caporalul clasa I Dan Florin Daniliuc, în vârstă de 36 de ani, și fruntașul Andrei Anton, 31 de ani - au fost inițial internați la Spitalul Județean de Urgență Botoșani, unde au fost stabilizați hemodinamic. Ulterior, din cauza gravității rănilor, s-a decis transferul lor de urgență cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române către Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles, unul dintre centrele europene specializate în tratarea arsurilor severe.

Potrivit informațiilor medicale, starea unuia dintre militari este critică, fiind intubat și ventilat mecanic, cu arsuri extinse pe o mare parte a corpului. Celălalt prezintă, de asemenea, leziuni grave, necesitând îngrijiri de specialitate în afara țării.

În teren, incendiul declanșat în urma exploziei a fost localizat, iar echipajele de intervenție continuă operațiunile de stingere. La fața locului au acționat autospeciale de pompieri, ambulanțe și echipe CBRN, într-un răspuns de tip militar-medical complet, specific incidentelor cu risc chimic și exploziv.

Autoritățile militare au anunțat că urmăresc permanent evoluția stării celor doi răniți, iar conducerea Ministerului Apărării Naționale menține legătura directă cu echipele medicale implicate în tratament și evacuare.

Incidentul readuce în prim-plan riscurile operațiunilor de neutralizare a muniției, unde o singură deflagrație poate transforma o procedură controlată într-o urgență critică în câteva secunde. Nicolae DRUMEA