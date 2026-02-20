Doina Lemny, Doctor Honoris Causa al UMF şi Cetăţean de Onoare al Iaşului

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” i-a conferit istoricului şi criticului de artă Doina Lemny titlul de Doctor Honoris Causa. Totodată, Consiliul Local Iaşi i-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Iaşiului, o distincţie oferită personalităţilor care primesc această înaltă recunoaştere la universităţile ieşene.

Evenimentul nu a fost ales întâmplător. Pe 19 februarie s-au împlinit 150 de ani de la naşterea lui Constantin Bârncuşi. „Este un act de onoare şi profundă bucurie pentru UNAGE Iaşi să aducă omagiu unei personalităţi care a dedicat o viaţă întreagă cercetării, interpretării şi valorificării uneia dintre cele mai importante personalităţi artistice ale modernităţii universale. Ne-am reunit astăzi, Ziua Naţională Constantin Brâncuşi, pentru a conferi cea mai înaltă distincţie academică doamnei doctor Doina Lemny. Nu reprezintă doar un gest de recunoaştere instituţională, ci şi o reafirmare a valorilor intelectuale şi spirituale pe care UNAGE Iaşi le-a cultivat de-a lungul timpului”, a declarat în timpul ceremoniei de decernare a titlului DHC Doinei Lemny, rectorul UNAGE, Aurelian Bălăiţă.

Ceremonia de la UNAGE Iaşi a fost un omagiu nu doar pentru cariera remarcabilă a istoricului de artă, ci şi pentru contribuţia sa la promovarea internaţională a moştenirii culturale româneşti, în special a operei unuia dintre cei mai importanţi sculptori ai secolului XX. „Fericirea şi emoţiile mă cuprind cu atâtea surprize frumoase. Mă aşteptam la o festivitate, dar nu atât de mare. UNAGE a decis să îmi ofere acest înalt titlu într-un moment simbolic faţă de activitatea desfăşurată în ultimii 30 de ani, sărbătorirea a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, care, aş putea spune, mă urmăreşte de mai bine de 30 de ani. Sunt cu atât mai impresionată pentru că acest eveniment mă readuce în oraşul tinereţii mele, unde m-am format studiind la UAIC, lucrând ca muzeograf la Palatul Culturii şi la Muzeul de Artă”, a spus Doina Lemny.

Doina Lemny este specialistă internaţională în opera lui Brâncuşi, stabilită de mulţi ani la Paris. A absolvit Facultatea de Filologie, secţia franceză-engleză, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în 1977, iar în 1992 a obţinut Diploma de studii aprofundate în istoria artei la Universitatea Sorbonne, Paris I, finalizând cu titlul de doctor în istoria artei în 1997.

Pe plan profesional, Lemny s-a remarcat prin activitatea de curator la Musee National d'Art Moderne - Centre Pompidou, contribuind la expoziţii dedicate artei moderne şi lui Brâncuşi în Franţa şi internaţional. De peste 20 de ani, participă la colocvii, conferinţe şi tururi ghidate dedicate sculptorului, promovând cunoaşterea operei sale în Europa.

Distincţiile obţinute de-a lungul carierei includ Ordinul naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler (2019), diploma „Distincţia culturală” a Academiei Române (2019-2020), Premiul preşedintelui UNITER la Gala UNITER 2022 şi titluri de Doctor Honoris Causa la Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu (2023) şi Universitatea de Artă din Timişoara (2024). Laura RADU