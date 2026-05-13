Colegiul Tehnic „Unirea” din Pașcani intră, din anul școlar 2026–2027, într-un program de pilotare care poate schimba felul în care arată liceul tehnologic. Școala va avea două clase pilot: una în domeniul serviciilor, orientată spre economie digitală, și una de mecatronică, axată pe tehnologii digitale și internetul lucrurilor.

Cele două clase sunt prezentate ca fiind unice la nivel național. Miza nu este doar introducerea unor denumiri noi, ci reorganizarea modului în care elevii învață, lucrează și sunt evaluați.

Elevii vor continua să parcurgă disciplinele de bază și vor susține același examen de Bacalaureat ca toți ceilalți liceeni. Diferența va fi în traseul de învățare: mai puține materii studiate simultan, module aplicate, proiecte digitale și competențe conectate mai clar la economia reală.

Potrivit directorului Colegiului Tehnic „Unirea”, Daniela Orășanu, trunchiul comun rămâne același, pentru ca elevii să fie pregătiți pentru examenul național. În paralel, școala introduce aproape 90 de programe opționale, atât la discipline teoretice, cât și la discipline de specialitate.

Printre acestea se află storytelling digital, antreprenoriat digital, e-business, roboți, drone, editare video și muzică realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Bacalaureat neschimbat, dar învățare reorganizată

Modelul propus la Pașcani încearcă să răspundă unei probleme discutate de ani întregi în liceul tehnologic: distanța dintre programa clasică și competențele cerute pe piața muncii.

În clasele pilot, elevii nu vor avea într-o zi șase discipline diferite, așa cum se întâmplă frecvent în liceul tradițional. Planul prezentat de conducerea colegiului prevede împărțirea anului în module.

Într-un prim modul de 10 săptămâni, elevii ar urma să studieze maximum patru discipline: limba română, matematică și două discipline de specialitate. După finalizarea acestei secvențe, vor trece la alte materii.

Și durata orelor se schimbă. Acestea vor avea 75 de minute, în locul structurii clasice de 50 de minute, pentru ca elevii să poată lucra la proiecte mai ample.

În acest format, mecatronica nu mai rămâne doar la nivel de teorie. Elevii pot lucra cu roboți, senzori, programare, mentenanță, IoT și aplicații practice. În același timp, economia digitală este legată de platforme, comerț online, comunicare digitală și proiecte antreprenoriale.

Un experiment național urmărit și din Iași

Programul de la Colegiul Tehnic „Unirea” vine în contextul Programului Național pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învățământul liceal.

Ministerul Educației a aprobat ordinul privind planurile-cadru alternative și lista unităților incluse în program începând cu anul școlar 2026–2027.

Lista rămâne deschisă până la 31 mai 2026 pentru liceele care vor să intre în program, cu condiția să opteze pentru unul dintre planurile-cadru deja aprobate.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, 32 de licee de stat și private au fost incluse în etapa de pilotare a planurilor-cadru alternative pentru anul școlar 2026–2027.

Teona SOARE