Echipamente informatice noi în școlile ieșene

* Primăria investește 5 milioane de euro pentru achiziționarea în școli a 1.379 de display-uri (table) interactive și 1.379 de suporturi pentru display, 1.155 de calculatoare all-in-one, 231 de laptopuri, 1.364 de sisteme de sunet, 1.364 de multifuncționale, 1.324 de camere de videoconferință și 1.334 de scanere portabile

Primarul Mihai Chirica a semnat un contract care prevede dotarea a nu mai puțin de 1.386 de săli de clasă şi de grupă de la școlile, liceele și grădinițele din municipiul Iași cu echipamente informatice (TIC).

Licitația organizată de municipalitate a avut o prevedere financiară de 34,88 milioane lei cu TVA, și a atras trei oferte. Contractul a fost semnat cu asocierea SC Mida Soft Business SRL – SC Aliant Business Solution SRL pentru o sumă de 27 milioane lei cu TVA.

Asocierea va avea la dispoziție 9 luni și jumătate (288 de zile) pentru a livra și instala toate aceste echipamente.

Această achiziție importantă este inclusă în proiectul european de „Dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar”. Prin acest proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu o sumă de 88.794.414,65 lei - circa 17,97 milioane de euro, Primăria cumpără bunuri și dotări care vor fi instalate / montate la 63 de unități de învățământ preuniversitar (13 grădinițe și 50 de școli și licee) din totalul celor 71 din Municipiul Iași.

În același proiect PNRR este inclusă și furnizarea și instalarea de echipamente pentru laboratoare de informatică la 45 de școli și licee (din care 12 licee profesionale și tehnice), iar 6 la grădiniţe. Pentru acestea, municipalitatea a cumpărat 49 de display-uri interactive și 49 de suporturi de display, 78 de calculatoare staționare (PC Desktop), 1.088 de calculatoare all-in-one, 88 de laptopuri, 50 de sisteme de sunet, 51 de multifuncționale, 50 de camere de videoconferință, 50 de routere WIFI și două servere. Bunurile sunt livrate de SC Quartz Matrix SRL pentru o sumă de 5,17 milioane lei.

Mobilier nou în 966 de săli de clasă

De asemenea, proiectul prevede și furnizarea de mobilier școlar pentru nu mai puțin de 966 de săli de clasă de școli generale, școli gimnaziale și licee: 26.956 de bănci, 26.956 de scaune, 966 de catedre, 865 de scaune pentru catedre, 449 de dulapuri și 119 cuiere (14,91 milioane lei). Contractul a fost semnat cu asocierea SC CNC Romcenter SRL - Fe Pazarlama Mobilya Imalat Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, pentru o sumă de 14.917.046,98 lei. Bunurile menționate sunt în curs de livrare, mai mult de jumătate dintre cele 50 de școli și licee primind deja mobilierul nou.

O altă componentă a proiectului prevede achiziția de mobilier pentru 186 de grupe de grădiniță: 1.038 de măsuțe, 4.145 de scaune, 150 de catedre, 163 de scaune pentru catedre, 54 de dulapuri și 4 biblioteci cu rafturi. Contractul este semnat cu SC Eurodidactica SRL pentru o sumă de 2.258.803,26 lei.

În această perioadă Primăria Municipiului Iași organizează licitații pentru achiziția celorlalte dotări: o procedură pentru ateliere de alimentație publică, una pentru ateliere de mecanică / electromecanică, una pentru dotarea de laboratoare de științe, cabinete de asistență psihopedagogică și ateliere de practică și una pentru dotări și echipamente pentru săli de sport. Carmen DEACONU