Echipamente ultraperformante pentru laboratoarele Colegiului Pedagogic

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” va fi dotat cu echipamente performante pentru dotarea laboratoarelor, achiziționarea acestora urmând să se facă prin licitație publică.

În acest sens, unitatea de învățământ a lansat pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) un anunț privind achiziția de furnizare de echipamente specifice aferente proiectului „Dotarea cu laboratoare inteligente a Cologiului Pedagogic Vasile Lupu” - cod F-PNRR-SmartLabs-2023-2326. Potrivit caietului de sarcini, este vorba despre echipamente IT&C, tablă interactivă (câte 2 bucuți), suport fix tablă interactivă (2 bucăți), All-in-one PC (2 bucăți), laptopuri (48 de bucăți), cameră de documente (2 bucăți), servicii de instalare și conectare (1 bucată), echipamente audio-video Kit (12 bucăți), sistem videoconferință 92 bucăți), sistem sunet (2 bucăți), căști audio laborator lingvistic (24 bucăți), echipamente 3D imprimantă 3D policoloră (2 bucăți), scanner 3D 92 bucăți), creion 3D (2 bucăți), kit-uri robotice Robot cu braț multifuncțional (1 bucată), roboți cu braț multifuncțional 912 bucăți), Pachet 24 Kituri robotice (1 bucată), pachet 12 Kituri robotice (1 bucată), pachete software licență perpetuă laborator lingvistic (24 bucăți), conținut educațional – laborator digital SmartLab (1 bucată), conținut educațional – laborator digital SmartLab (2 bucăți), mobilier imprimantă 3D (2 bucăți). „Ofertantul (asociatul, terțul susținătorul, subcontractantul) participanți la procedura de atribuire vor complete DUAE, conform articolului 193 alin. (1) din Legea 98/2016 actualizată, cu informaţiile aferente situaţiei lor. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți, pentru partea din contract pe care aceștia urmează să o realizeze, care vor completa informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct”, se precizează în caietul de sarcini.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte formularul DUAE pentru partea din contract pe care intenționează să o realizeze, cerința urmând să se aplice inclusiv pentru subcontractanții și/sau terții susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Valoarea estimată a contractului este de 531.241 lei, data limită de depunere a ofertelor fiind 30.08.2024. Edi MACRI