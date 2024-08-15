El este fostul primar PSD, care răpea oameni și practica sclavia: Îi obliga să muncească, fără să-i plătească. A fost exlus de urgență din partid
Filiala ieşeană a PSD a decis, miercuri seară, excluderea din partid a lui Mihai Mihalache, fost primar al comunei Schitu Duca, după ce acesta a fost reţinut pentru că ar fi sechestrat o persoană la o fermă şi ar fi obligat-o să muncească
Biroul Permanent Judeţean al PSD Iaşi s-a întrunit în format online şi a decis ca Mihai Mihalache să fie exclus din PSD.
PSD Iaşi precizează că ”nu va tolera comportamente care sunt susceptibile de încălcare a legii şi va acţiona ferm în privinţa membrilor care se confruntă cu astfel de probleme”.
”Urmare evenimentelor derulate astăzi am decis convocarea în regim de urgenţă a Biroului Permanent Judeţean pentru a lua o decizie cu privire la acţiunile demarate de instituţiile statului în ceea ce îl priveşte pe Mihai Mihalache. Colegii noştri s-au exprimat unanim să facem tot ceea ce se poate pentru a continua procesul de reformă în care a intrat PSD la Iaşi. Nu putem tolera în rândurile noastre colegi care sunt acuzaţi de astfel de fapte. Aşadar, Mihai Mihalache a fost exclus din PSD. Vom continua în aceeaşi notă de păstrare a integrităţii organizaţiei şi de a genera respect şi încredere pentru ieşenii care apreciază politicile social-democrate”, a declarat Bogdan Cojocaru, preşedintele filialei judeţene PSD Iaşi.
Un bărbat de 60 de ani, acuzat că a luat cu forţa o persoană, a urcat-o într-o maşină şi a dus-o la o fermă din judeţul Iaşi unde a sechestrat-o şi a obligat-o să muncească, este cercetat de poliţişti. În perioada 2015-2020, suspectul ar fi ţinut un alt bărbat la aceeaşi fermă. Bărbatul acuzat este fostul primar al localităţii ieşene Schitu Duca, Mihai Mihalache. El a fost reţinut, miercuri, pentru 24 de ore.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.