* după o pauză de o săptămână, în școli se schimbă imediat viteza * de la reluarea ritmului se trece la verificări și recapitulări accelerate, iar următoarele săptămâni devin o cursă scurtă în care fiecare notă și fiecare test pot influența deciziile de final de an

Astăzi, elevii revin la cursuri după vacanța de schi. Întoarcerea la școală se leagă direct de următoarea etapă grea a anului: simulările naționale din martie și calendarul oficial al examenelor din vară. În cifrele raportate pentru învățământul de masă, de stat, de zi, Iașul are 114.293 de elevi/preșcolari, dintre care 64.200 în urban și 50.093 în rural.

Revenirea din 23 februarie nu este doar o reluare a rutinei, ci începutul unei perioade care comprimă pregătirea, evaluarea și presiunea psihologică într-un interval scurt. Pentru clasa a VIII-a, reperele cele mai apropiate sunt simularea Evaluării Naționale în intervalul 16–18 martie, cu rezultate comunicate pe 30 martie, ceea ce transformă luna într-un test de rezistență pentru elevi, profesori și părinți. Pentru liceu, simularea probelor scrise la Bacalaureat este programată în 23–26 martie, într-un moment în care multe clase intră deja în regim de recapitulare accelerată și testări pe bandă.

În paralel, se vede tot mai clar linia dreaptă spre examenele reale din vară. Pentru Evaluarea Națională, calendarul oficial indică înscrieri în 8–12 iunie, încheierea cursurilor pentru a VIII-a pe 12 iunie, probele scrise pe 22 iunie la Limba română și 24 iunie la Matematică, cu rezultatele inițiale pe 1 iulie și rezultatele finale pe 8 iulie. Pentru Bacalaureat, înscrierea este programată în 2–4 iunie, cursurile se încheie pentru a XII-a/a XIII-a pe 4 iunie, competențele se desfășoară în 8–17 iunie, iar probele scrise au loc în intervalul 29 iunie – 3 iulie, cu rezultate inițiale pe 7 iulie și finale pe 13 iulie.

Pentru Iași, cu o masă mare de elevi împărțită între oraș și sate, întoarcerea la cursuri vine și cu aceeași problemă veche a ritmurilor diferite: acolo unde naveta, infrastructura și accesul la resurse fac diferența, perioada simulărilor scoate la suprafață nu doar nivelul de pregătire, ci și inegalitățile de context. Revenirea la cursuri este, în practică, startul unei secvențe în care fiecare săptămână contează și orice pauză se recuperează greu.

Teona SOARE