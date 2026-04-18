Endometrioza este una dintre acele boli despre care se vorbește prea puțin, deși efectele ei pot fi devastatoare. Afecțiunea apare atunci când țesut asemănător mucoasei uterine se dezvoltă în afara uterului, provocând inflamație, dureri intense și, în multe cazuri, complicații serioase. Pentru multe paciente, boala nu înseamnă doar menstruații dureroase, ci luni sau ani de suferință, dificultăți în viața de zi cu zi, probleme intime, imposibilitatea de a rămâne însărcinate și o degradare continuă a calității vieții.

La nivel mondial, specialiștii estimează că endometrioza afectează circa 10% dintre femeile de vârstă reproductivă. În România, această proporție este tradusă frecvent într-o estimare de aproximativ 500.000 de femei afectate. Tocmai de aceea, boala nu mai poate fi tratată ca o problemă de nișă, ci ca o afecțiune cu impact major de sănătate publică.

Una dintre cele mai mari probleme este întârzierea diagnosticului. În numeroase cazuri, femeile ajung să afle ce au după ani întregi în care durerea a fost minimizată, confundată cu alte probleme ginecologice sau pur și simplu considerată „normală”. În acest răstimp, boala poate avansa, poate afecta ovarele, trompele uterine, intestinele sau alte organe din zona pelvină și poate transforma tratamentul într-unul mult mai complicat.

La Iași, gravitatea unor astfel de cazuri a devenit vizibilă inclusiv prin intervențiile chirurgicale complexe realizate în ultimii ani. Medicii au tratat sute de paciente cu forme severe de boală, inclusiv cu leziuni extinse și chisturi de mari dimensiuni, semn că endometrioza nu este doar o suferință invizibilă, ci și o patologie care ajunge frecvent în stadii avansate. Apariția unor intervenții de mare complexitate arată că problema este una reală și prezentă și în marile centre medicale din Moldova.

Boala are și un cost social uriaș. Femeile afectate lipsesc de la serviciu, ajung mai des la medic, trec prin investigații repetate, tratamente hormonale, intervenții chirurgicale și episoade de epuizare fizică și emoțională. Pentru multe dintre ele, endometrioza devine o boală care nu ucide direct, dar „omoară” viața normală: distruge echilibrul zilnic, relațiile, planurile de familie și, uneori, chiar șansa la maternitate.

Tocmai de aceea, specialiștii insistă asupra diagnosticului precoce și a trimiterii rapide către investigații de specialitate atunci când durerile menstruale devin invalidante, când apar dureri pelvine persistente sau când sarcina întârzie să apară fără o cauză clară. Cu cât boala este descoperită mai repede, cu atât cresc șansele de control al simptomelor și de limitare a complicațiilor.

Endometrioza rămâne una dintre marile afecțiuni ignorate ale femeilor. În România, amploarea estimată a bolii arată că nu vorbim despre cazuri rare, ci despre sute de mii de paciente. Iar la Iași, cazurile severe care ajung pe masa de operație arată limpede că această boală este cât se poate de prezentă, chiar dacă de multe ori rămâne ascunsă ani la rând. Clara DIMA