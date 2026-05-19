EUROINVENT 2026 aduce la Iași aproape 700 de invenții

Iașul găzduiește, între 28 și 30 mai 2026, ediția a XVIII-a EUROINVENT, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate invențiilor și cercetării aplicate. Palatul Culturii va reuni proiecte, lucrări științifice și volume academice din 45 de țări.

Pentru trei zile, Iașul intră în circuitul internațional al invențiilor, cercetării aplicate și colaborărilor academice. Evenimentul va reuni inventatori, cercetători, autori, universități și reprezentanți ai unor instituții partenere din România și din străinătate.

690 de proiecte, 120 de lucrări și 180 de volume

Ediția a XVIII-a aduce în prim-plan trei componente majore: expoziția de invenții și inovații, conferința științifică ICIR EUROINVENT și Salonul de Carte. În expoziție sunt înscrise 690 de proiecte. Conferința internațională ICIR EUROINVENT include 120 de lucrări științifice, iar Salonul de Carte reunește 180 de volume.

Prin această structură, evenimentul nu funcționează doar ca o prezentare de prototipuri sau soluții tehnice. EUROINVENT conectează invenția, cercetarea academică și producția editorială, într-un format care aduce împreună discipline și instituții diferite.

Prof. univ. dr. habil. ing. Andrei Victor Sandu, coordonatorul evenimentelor desfășurate sub cupola EUROINVENT, descrie evenimentul ca „un spațiu de întâlnire între discipline, generații și culturi academice” și ca platformă de vizibilitate pentru cercetarea aplicată și inovare.

Artă, știință și educație înaintea expoziției principale

EUROINVENT 2026 va fi precedat, pe 25 mai, de un eveniment dedicat creativității și dialogului interdisciplinar. Acesta va reuni știința, arta și educația într-un cadru comun de prezentare și schimb de idei. În aceeași componentă se înscrie și European Visual Art Exhibition, care va include lucrări de artă contemporană și expresie vizuală.

Prezența acestei zone culturale arată direcția în care este construit evenimentul: inovația nu este tratată doar ca proces tehnic, ci și ca rezultat al colaborării dintre cercetare, educație și creativitate.

EUROINVENT 2026 este susținut de IFIA – International Federation of Inventors’ Associations și WIIPA – World Inventions Intellectual Property Associations.

Evenimentul este organizat de Asociația Forumul Inventatorilor Români și Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă, prin Centrul Europe Direct Iași.

Printre parteneri se află Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și alte instituții academice din țară și din străinătate.

Maura ANGHEL