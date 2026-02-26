Exod silențios din Iași! Aproape 10.000 de locuri de muncă dispărute într-un singur an

Un cutremur economic aproape nevăzut lovește din plin piața muncii din Iași, iar cifrele oficiale arată o realitate care începe să îngrijoreze atât mediul de afaceri, cât și autoritățile locale. În doar 12 luni, județul a pierdut aproape 10.000 de angajați și peste 600 de angajatori — o scădere care schimbă radical dinamica economică a unuia dintre cele mai importante centre urbane din estul țării.

La începutul acestei luni, numărul total al salariaților asigurați a ajuns la 199.635, cu 9.596 mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut. În termeni reali, asta înseamnă că, zilnic, zeci de locuri de muncă au dispărut din economia locală — fie prin închideri de firme, relocări, restructurări sau migrația forței de muncă spre alte regiuni ori în afara țării.

Specialiștii vorbesc deja despre un fenomen periculos: o scădere lentă, dar constantă, care nu produce șocuri spectaculoase, însă erodează treptat stabilitatea economică.

Firmele dispar pe bandă rulantă

Și mai alarmant este reculul mediului antreprenorial. Numărul angajatorilor a coborât la 22.065, cu 623 mai puțini față de februarie 2025. Tradus pe înțelesul tuturor, aproximativ 52 de angajatori au dispărut în fiecare lună a anului trecut — o statistică ce indică presiuni majore asupra businessurilor locale, de la creșterea costurilor până la lipsa forței de muncă și incertitudinile economice.

Economiștii avertizează că pierderea angajatorilor este mult mai gravă decât scăderea temporară a numărului de salariați, deoarece reconstruirea mediului economic durează ani.

Consecințele sunt deja vizibile la nivel național. Iașul coboară pe locul șase după numărul angajaților, fiind depășit de motoarele economice ale României: București, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov, dar și de județul Ilfov, zona care atrage tot mai multe investiții datorită proximității față de Capitală.

Pentru un oraș considerat ani la rând polul economic al Moldovei, această coborâre este percepută ca un semnal clar că avantajele competitive încep să se erodeze.

Salariile cresc… dar nu suficient

Paradoxal, salariul mediu brut a crescut cu 674 de lei față de anul trecut, ajungând la 7.807 lei. Creșterea nu reușește însă să compenseze pierderea locurilor de muncă și nici diferențele față de marile centre economice. În topul național conduce București – 10.376 lei, urmat de Cluj – 9.158 lei, Timiș - 8.680 lei, Sibiu – 7.931 lei, Brașov – 7.657 lei, Ilfov – 7515 lei, Mureș - 7.433 lei.

Pentru mulți angajați, majorările salariale sunt anulate de costurile tot mai ridicate ale vieții, ceea ce alimentează migrația profesională spre vestul țării sau spre străinătate.

Specialiștii avertizează că fără investiții majore, infrastructură accelerată și politici locale orientate spre retenția companiilor, declinul ar putea continua.

Deocamdată, statisticile vorbesc singure: mai puține firme, mai puțini angajați și o competiție națională tot mai dură. Iar dacă trendul nu se inversează rapid, anul 2026 ar putea rămâne în memoria economică a orașului drept momentul în care motorul pieței muncii a început să încetinească vizibil. Daniel BACIU