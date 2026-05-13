Experții BEI vor intra în mecanismele interne ale companiei Antibiotice SA, pentru a reconstrui arhitectura de management și investiții după standardele marilor corporații farmaceutice globale

Într-un moment în care România se confruntă cu dependențe uriașe de importuri farmaceutice, crize sanitare repetate și o competiție globală feroce pentru medicamente esențiale, compania Antibiotice SA primește un sprijin strategic de cel mai înalt nivel din partea Banca Europeană de Investiții. Iar miza este mult mai mare decât un simplu acord de consultanță: este vorba despre transformarea companiei ieșene într-un adevărat campion regional al industriei farmaceutice europene.

În spatele formulărilor tehnice despre „guvernanță corporativă”, „management al riscurilor” și „aliniere la standarde internaționale” se ascunde, de fapt, o operațiune strategică de repoziționare economică pentru unul dintre cele mai importante active industriale ale României.

Cu peste 1.300 de angajați și exporturi în mai mult de 50 de țări, compania ieșeană este deja un jucător strategic. Acum însă, ambițiile cresc la scară europeană.

Vorbim despre reguli noi de transparență, control operațional, gestionare a riscurilor și sustenabilitate — elemente care pot deschide accesul la finanțări uriașe și la investiții imposibil de obținut până acum.

Iașul capătă o importanță strategică neașteptată

În culisele acestui parteneriat se află și o realitate tensionată a pieței farmaceutice europene. După pandemie, Bruxelles-ul a înțeles cât de vulnerabilă este Europa când vine vorba despre producția de medicamente critice. Lanțurile de aprovizionare s-au rupt, fabricile asiatice au dictat prețurile și livrările, iar statele europene au intrat într-o competiție dramatică pentru antibiotice, antivirale și substanțe active.

În acest context exploziv, Iașul capătă o importanță strategică neașteptată.

Nu întâmplător, oficialii europeni vorbesc despre „investiții pe termen lung”, „securizarea lanțurilor de aprovizionare” și „competitivitate”. Sunt expresii diplomatice pentru o bătălie economică uriașă care se desfășoară în tăcere în interiorul Uniunii Europene: cine va controla producția farmaceutică a continentului în următoarele decenii.

Vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris, a transmis un mesaj cu greutate strategică, afirmând că susținerea unor companii precum Antibiotice înseamnă „un sistem medical consolidat, mai multe locuri de muncă și o economie mai puternică”. În traducere economică directă: Bruxelles-ul vede în compania de la Iași un pilon important al viitoarei infrastructuri farmaceutice europene.

La rândul său, directorul general Ioan Nani vorbește despre „noi investiții”, „extinderea prezenței pe piețele internaționale” și „alinierea la cele mai înalte standarde internaționale”. Sunt semnale clare că producătorul ieșean pregătește o etapă de expansiune majoră.

Compania investește agresiv în extinderea capacităților de producție și în tehnologii moderne, într-un moment în care întreaga Europă caută să readucă producția farmaceutică pe continent. Iar acest lucru poate însemna pentru Iași și Moldova nu doar stabilitate economică, ci și o posibilă explozie de investiții conexe: cercetare, logistică, infrastructură industrială și noi locuri de muncă specializate. Daniel BACIU