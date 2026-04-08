Explozie de tranzacții pe piața ieșeană a terenurilor agricole

Iașul se află în mijlocul unei furtuni invizibile: piața terenurilor agricole se mișcă cu o viteză amețitoare, iar fermierii sunt nevoiți să ia decizii cruciale. În primele trei luni ale acestui an, în județ nostru au fost tranzacționate 619 terenuri agricole, o creștere spectaculoasă de o treime față de aceeași perioadă a anului trecut.

La nivel național – conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) - situația este și mai dramatică: 12.977 de tranzacții în luna martie, cu peste o treime mai mult decât în februarie și cu peste o mie mai mult decât anul trecut. Este o adevărată explozie de activitate pe piața agricolă, iar județele Dolj, Buzău și Timiș conduc topul vânzărilor, în timp ce Teleorman, Sălaj și Bistrița-Năsăud rămân la coadă, cu tranzacții rare și prețuri mai blânde.

Fenomenul nu este doar economic: politica intră în joc și schimbă regulile după cum bate vântul. Recent, AUR a depus în Parlament un proiect de lege care limitează sever achizițiile de terenuri agricole de către străini: 10 hectare pentru cetățeni și 30 de hectare pentru companii cu capital străin, cu excepția firmelor cu acționariat majoritar românesc.

Dacă va fi adoptată, această lege va putea să transforme radical piața, protejând fermierii români și terenurile strategice ale țării.

Și prețurile continuă să urce: terenurile agricole românești se scumpesc și urmează trendul european. În regiunea București–Ilfov, un hectar depășește 62.000 de lei, în timp ce în Nord-Est, inclusiv la Iași, media este sub 38.000 de lei/hectar. Diferența de peste 24.000 de lei/hectar demonstrează polarizarea pieței, influențată de presiunea urbană, infrastructură și potențialul agricol al zonelor. Vestul țării înregistrează prețuri medii de peste 47.000 de lei/hectar, iar Oltenia urcă la 44.000 de lei/hectar, în timp ce centrul și Muntenia rămân pe la 40.000 de lei/hectar.

Pe plan european, contrastele sunt dramatice: în Malta, un hectar de teren agricol se vinde cu peste 200.000 de euro, în timp ce în Letonia prețul este de doar 4.825 de euro. România se află între aceste extreme, iar terenurile ieșene reprezintă o oportunitate uriașă pentru cei care știu să investească la momentul potrivit.

În fața unei legi care ar putea limita vânzările către străini, a prețurilor în creștere și a cererii tot mai mari, fiecare hectar tranzacționat poate fi o afacere spectaculoasă sau o miză strategică pentru viitor. Daniel BACIU