Explozie pe piața carburanților, la Iași: Lukoil a dus motorina la 10,22 lei/litru!

Explozie de prețuri la pompă în Iași, unde piața carburanților pare să fi scăpat complet de sub control. La doar câteva ore după ce Rompetrol a devenit prima rețea care a spart pragul psihologic de 10 lei/litru la motorină, printr-o scumpire de 5 bani, a venit replica dură a Lukoil: o majorare fulger de 23 de bani pe litru (9,99 lei/l ieri).

Rezultatul? Un nou val de panică în rândul șoferilor și al transportatorilor, în timp ce benzina a rămas, deocamdată, la același nivel. Dar liniștea este aparentă – piața este în fierbere, iar următoarele ore pot aduce noi recorduri.

La benzină, cea mai scumpă în stațiile din Iași era cea din rețeaua Rompetrol - 9,23 lei/litru și OMV - 9,21 lei/litru.

Motorina peste 10 lei: începutul unei crize?

Depășirea pragului de 10 lei/litru nu mai este doar un simbol. Este un punct de cotitură. Motorina, combustibilul esențial pentru transporturi și economie, devine rapid un factor de presiune majoră asupra întregului lanț economic.

Scumpirile vin într-un context extrem de complicat: capacitatea de rafinare a României este sever afectată. În prezent, doar rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom, funcționează la parametri normali.

În schimb, rafinăria Petrotel, aparținând Lukoil, este închisă din cauza sancțiunilor impuse Federației Ruse, iar rafinăria Petromidia, a Rompetrol, se află în revizie. Cu alte cuvinte, oferta este limitată exact în momentul în care cererea și tensiunile cresc.

Guvernul intervine: plafonarea adaosului comercial

În fața acestei situații explozive, Guvernul României pregătește o ordonanță de urgență cu impact major asupra pieței.

Măsura-cheie: limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate la producerea acestora. Concret, adaosul nu va putea depăși 50% din media practicată în anul 2025 de fiecare operator economic din lanțul de producție și distribuție.

Definiția este clară: diferența dintre prețul de vânzare și costul de producție sau achiziție va fi strict controlată.

Este o intervenție directă în piață, menită să tempereze scumpirile, dar care ridică deja întrebări despre efectele pe termen lung.

În paralel, autoritățile încearcă să rezolve una dintre cele mai sensibile probleme: repornirea rafinăriei Petrotel.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că există un acord informal din partea oficialilor americani pentru reluarea operațiunilor, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei.

Dacă această mișcare se va concretiza, ar putea aduce o gură de oxigen pieței interne, într-un moment în care fiecare litru contează.

Deocamdată, pentru consumatori, fiecare zi aduce incertitudine. Pentru economie, fiecare creștere înseamnă costuri suplimentare. Iar pentru autorități, miza este uriașă: evitarea unei crize energetice în plină desfășurare. Daniel BACIU