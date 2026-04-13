Explozie pe piața energiei: facturi mai mici cu până la 35%!

Piața energiei electrice intră într-o nouă fază surprinzătoare: după luni de incertitudine și prețuri ridicate, furnizorii vin acum cu oferte sub pragul psihologic de 1,3 lei/kWh. Pentru milioane de ieșeni, acest lucru poate însemna o reducere drastică a facturilor — însă doar pentru cei care știu să profite la timp.

În aprilie, mai mulți furnizori importanți — precum Hidroelectrica, E.ON Energie România, PPC Energie sau Electrica Furnizare — au coborât prețurile sub nivelurile de după liberalizarea pieței de la 1 iulie 2025.

Topul actual se prezintă astfel:

1. Hidroelectrica – 1,05 lei/kWh

2. Premier Energy – 1,23 lei/kWh

3. Grenerg – 1,24 lei/kWh

4. E.ON Energie România – 1,24 lei/kWh

5. PPC Energie – 1,25 lei/kWh

6. Nova Power and Gas – 1,28 lei/kWh

7. Engie România – 1,29 lei/kWh

8. Electrica Furnizare – 1,32 lei/kWh.

Diferența față de perioada de după liberalizare, când prețurile ajungeau la 1,5–1,6 lei/kWh, este semnificativă.

Capcana din contract: preț mic, dar pentru cât timp?

Aici apare detaliul care schimbă totul. Deși ofertele par atractive, nu toate sunt la fel. Unele prețuri sunt garantate doar câteva luni, altele sunt valabile un an și doar câteva companii oferă stabilitate pe 2 ani.

De exemplu, E.ON Energie România promite preț fix până în 2028, Hidroelectrica garantează un an, iar multe alte oferte pot expira chiar în câteva luni.

Deși procedura de schimbare a furnizorului este simplă și gratuită, majoritatea românilor evită să facă acest pas. Potrivit ANRE, schimbarea durează 10 minute online, transferul se face în 24 de ore – câteva zile și nu există risc de deconectare.

Din aproximativ 9 milioane de consumatori, doar 650.000 au schimbat furnizorul până acum.

Facturi mai mici cu 35%, dar puțini profită

O analiză a Asociația Energia Inteligentă arată că facturile pot scădea chiar și cu 35% dacă alegi un furnizor mai ieftin. Totuși, majoritatea oamenilor nu o fac, fie de frica de a rămâne fără current, fie din neîncrederea în ofertele „prea bune” sau lipsa de informații.

Din inerția consumatorilor câștigă marile companii tradiționale, precum Electrica Furnizare, PPC Energie și E.ON Energie România. Acestea rămân dominante nu neapărat datorită celor mai mici prețuri, ci datorită notorietății, a portofoliului uriaș de clienți și a inerției consumatorilor.

În același timp, furnizorii mai mici vin agresiv cu oferte mai bune, dar se lovesc de lipsa de încredere.

Într-o piață în care diferențele de preț sunt reale, dar ascunse în detalii contractuale, cei care citesc „literele mici” sunt cei care câștigă. Daniel BACIU