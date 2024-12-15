Medicii și managerii spitalelor din Iași vor fi evaluați după reguli noi
Mașinile vechi, interzise în marile orașe!
Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Ieșenii, campionii apelurilor false și inutile la 112!
Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Ieșenii se pot înscrie la Rabla Auto 2025
Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Explozii devastatoare în Botoșani: Două fetițe grav rănite

Explozii devastatoare în Botoșani: Două fetițe grav rănite

Explozii devastatoare în Botoșani: Două fetițe grav rănite

Două fetițe din Botoșani au ajuns în stare gravă la spital după o explozie în locuința lor, suferind arsuri severe. Medicul șef UPU-SMURD a confirmat că ambele sunt intubate și așteaptă transferul către spitale din Iași sau București. Autoritățile investighează cauza deflagrației.

Tragedia a avut loc în locuința celor două fetițe

Două fetițe din Botoșani, de trei și opt ani, au fost grav rănite în urma unei explozii care a avut loc în locuința lor. Incidentul s-a soldat cu arsuri severe pe aproximativ 30% din suprafața corpului, inclusiv căi aeriene, torace superior și membre superioare.

După explozie, un incendiu a izbucnit, dar a fost stins rapid de o rudă care aducea apă de la fântână. Ulterior, familia a sunat la 112 pentru a solicita ajutor medical.

Cele două fetițe au fost transportate inițial la Dorohoi, iar apoi la Spitalul Județean de Urgență Botoșani. Conform declarațiilor medicului șef UPU-SMURD, Ramona Guraliuc, fetițele sunt intubate și ventilate mecanic, având o stare stabilă din punct de vedere hemodinamic. Ele așteaptă acum avizul pentru a fi transferate către unități medicale din Iași sau București.

Autoritățile au demarat o investigație pentru a stabili cauzele exacte ale deflagrației, care a lăsat întreaga comunitate în stare de șoc. Cazul subliniază necesitatea de a analiza condițiile de siguranță în locuințele cetățenilor și de a preveni astfel de tragedii în viitor.

În fața unei astfel de situații dramatice, este esențial ca instituțiile abilitate să își intensifice eforturile de prevenire și educație, pentru a proteja viețile celor mai vulnerabili membri ai societății, copiii. Această tragedie trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toți cei care au responsabilitatea de a asigura un mediu sigur pentru familiile din comunitățile noastre.

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe