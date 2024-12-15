Explozii devastatoare în Botoșani: Două fetițe grav rănite

Două fetițe din Botoșani au ajuns în stare gravă la spital după o explozie în locuința lor, suferind arsuri severe. Medicul șef UPU-SMURD a confirmat că ambele sunt intubate și așteaptă transferul către spitale din Iași sau București. Autoritățile investighează cauza deflagrației.

Tragedia a avut loc în locuința celor două fetițe

Două fetițe din Botoșani, de trei și opt ani, au fost grav rănite în urma unei explozii care a avut loc în locuința lor. Incidentul s-a soldat cu arsuri severe pe aproximativ 30% din suprafața corpului, inclusiv căi aeriene, torace superior și membre superioare.

După explozie, un incendiu a izbucnit, dar a fost stins rapid de o rudă care aducea apă de la fântână. Ulterior, familia a sunat la 112 pentru a solicita ajutor medical.

Cele două fetițe au fost transportate inițial la Dorohoi, iar apoi la Spitalul Județean de Urgență Botoșani. Conform declarațiilor medicului șef UPU-SMURD, Ramona Guraliuc, fetițele sunt intubate și ventilate mecanic, având o stare stabilă din punct de vedere hemodinamic. Ele așteaptă acum avizul pentru a fi transferate către unități medicale din Iași sau București.

Autoritățile au demarat o investigație pentru a stabili cauzele exacte ale deflagrației, care a lăsat întreaga comunitate în stare de șoc. Cazul subliniază necesitatea de a analiza condițiile de siguranță în locuințele cetățenilor și de a preveni astfel de tragedii în viitor.

În fața unei astfel de situații dramatice, este esențial ca instituțiile abilitate să își intensifice eforturile de prevenire și educație, pentru a proteja viețile celor mai vulnerabili membri ai societății, copiii. Această tragedie trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toți cei care au responsabilitatea de a asigura un mediu sigur pentru familiile din comunitățile noastre.