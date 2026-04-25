Farmacia verde a Iașului. Plantele la care apelează ieșenii când stresul, insomnia și digestia le dau viața peste cap

Oboseala, somnul agitat, digestia dificilă, anxietatea ușoară și teama de a lua „pastile pentru orice” îi trimit pe tot mai mulți ieșeni spre ceaiuri, tincturi, capsule din plante și suplimente alimentare. Trendul naturist se vede în farmacii, plafare, piețe și magazine specializate, dar specialiștii avertizează că „natural” nu înseamnă automat sigur, iar suplimentele nu sunt medicamente.

În Iași, „farmacia verde” nu mai înseamnă doar un ceai de tei băut seara, după o zi grea. Înseamnă rafturi întregi cu valeriană, sunătoare, roiniță, mentă, armurariu, echinacea, ghimbir, cătină, propolis, magneziu cu plante, capsule pentru somn, siropuri pentru imunitate și tincturi pentru digestie. Înseamnă clienți care intră în farmacii naturiste, plafare sau ceainării și spun, aproape invariabil, că nu mai vor „pastile pentru orice”.

Fenomenul nu este doar o modă. Este un amestec de oboseală urbană, stres profesional, program prelungit, mese neregulate, somn fragmentat și neîncredere în automedicația clasică. Ieșenii caută soluții „mai blânde” pentru probleme care nu par grave, dar care le afectează viața de zi cu zi: adorm greu, se trezesc obosiți, au balonare, arsuri, lipsă de energie, imunitate scăzută sau o stare de tensiune permanentă.

Cele mai căutate produse sunt, de regulă, cele pentru somn și stres. Teiul, valeriana, lavanda, roinița și passiflora sunt asociate, în imaginarul public, cu liniștirea organismului. Pentru digestie, ieșenii caută frecvent mentă, mușețel, sunătoare, anghinare, armurariu sau fenicul. În sezonul rece, rafturile se mută spre echinacea, cătină, măceșe, ghimbir, miere, propolis și siropuri pe bază de plante.

Diferența esențială, spun farmaciștii, este între consumul ocazional și automedicația prelungită. Un ceai băut seara poate face parte dintr-un ritual de relaxare. O tinctură luată zilnic, luni la rând, în paralel cu tratamente pentru inimă, tensiune, ficat, anxietate sau diabet, intră deja într-o zonă de risc. Unele plante pot interacționa cu medicamentele, pot accentua efecte adverse sau pot masca simptome care ar trebui investigate medical.

Aici apare confuzia majoră: suplimentul alimentar nu este medicament. Agenția Națională a Medicamentului precizează că suplimentele alimentare nu sunt medicamente, iar reglementarea lor ține de Ministerul Sănătății și de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare. Ministerul Sănătății publică liste cu plante admise în suplimente alimentare, inclusiv actualizări recente pentru ingredientele vegetale permise.

Cu alte cuvinte, faptul că o plantă este admisă într-un supliment nu înseamnă că produsul tratează o boală. Înseamnă că poate fi utilizată într-un anumit cadru alimentar sau fiziologic, cu respectarea unor reguli. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară atrage atenția că produsele botanice pot conține substanțe naturale cu potențial de risc, motiv pentru care există baze de date și instrumente de evaluare a siguranței plantelor folosite în suplimente.

Pentru Iași, tema are o miză aparte. Oraș universitar, medical și farmaceutic, cu UMF, spitale mari, medici de familie, farmacii de cartier și o piață tot mai vizibilă de produse naturiste, Iașul este locul în care cele două lumi se întâlnesc: medicina bazată pe dovezi și tradiția remediilor din plante. În multe familii, ceaiul de mușețel, menta, teiul, sunătoarea sau siropul de cătină sunt parte din memoria domestică. Problema apare când această memorie înlocuiește consultația medicală.

Medicii de familie sunt adesea primii care văd consecințele. Pacienți care au luat săptămâni întregi produse pentru „ficat obosit”, „stomac greu”, „imunitate scăzută” sau „nervi” ajung la cabinet abia când simptomele persistă. În cazul durerilor abdominale repetate, al insomniei severe, al scăderii în greutate, al palpitațiilor, al anxietății intense sau al oboselii inexplicabile, plantele nu ar trebui să fie prima și singura soluție.

Farmacia verde a Iașului rămâne, totuși, un spațiu important. Poate încuraja prevenția, ritualurile sănătoase, consumul de produse locale, atenția la alimentație și la ritmul de viață. Piețele din Iași, producătorii locali de plante aromatice, apicultorii, magazinele naturiste și farmaciile pot face parte dintr-o cultură a sănătății mai atente. Dar această cultură are nevoie de discernământ.

Regula simplă este aceasta: pentru o stare trecătoare, un ceai poate fi un sprijin. Pentru simptome persistente, tratamente cronice, sarcină, boli hepatice, cardiace, endocrine sau psihiatrice, sfatul medicului sau al farmacistului devine obligatoriu. „Natural” poate fi blând, dar poate fi și puternic. Iar când vine vorba de sănătate, puternic nu înseamnă întotdeauna sigur.