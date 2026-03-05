Fermă a groazei la marginea Iașului! Victime obligate să muncească zi și noapte printre animale

Un caz cutremurător, care pare desprins din cele mai negre episoade ale istoriei, a ieșit la iveală la periferia municipiului Iași. Ancheta declanșată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, a scos la lumină o poveste șocantă despre exploatare, manipulare și muncă forțată.

În centrul scandalului se află doi membri ai aceleiași familii, în vârstă de 31 și 54 de ani, acuzați că ar fi pus pe picioare un adevărat sistem de exploatare umană într-o fermă de animale situată la marginea orașului.

Potrivit anchetatorilor, totul ar fi început în primăvara anului 2023, când femeia de 54 de ani ar fi recrutat, prin promisiuni mincinoase de câștig și condiții decente de muncă, o persoană majoră aflată într-o stare evidentă de vulnerabilitate. În realitate, odată ajuns la fermă, omul ar fi fost prins într-o capcană din care cu greu ar fi putut scăpa.

Bărbatul ar fi fost obligat să muncească șapte zile din șapte, de la primele ore ale dimineții până târziu în noapte, îngrijind singur un număr impresionant de animale: cai, vaci, porci și oi. Pentru această muncă epuizantă nu ar fi primit niciun ban.

Mai mult, anchetatorii susțin că victima ar fi fost ținută într-o stare de dependență aproape totală. Profitând de analfabetismul și lipsa de educație a acesteia, suspecta i-ar fi impus un regim de viață degradant, sub limita demnității umane.

Surse din anchetă vorbesc despre condiții greu de imaginat: lipsa igienei elementare, lipsa încălzirii și o izolare aproape completă.

Minor de 15 ani, aruncat în același coșmar

Dacă povestea adultului pare deja greu de crezut, ceea ce a urmat aruncă tot cazul într-o lumină și mai întunecată.

În luna ianuarie 2026, tânărul de 31 de ani ar fi recrutat o altă victimă – un minor de doar 15 ani. Și în acest caz, metoda ar fi fost aceeași: promisiuni false despre bani și condiții de muncă.

Odată ajuns la fermă, adolescentul ar fi fost pus să muncească din greu, mult peste limitele vârstei sale. Programul ar fi fost zilnic, între orele 07:00 și 19:00.

Printre sarcinile impuse se numărau curățarea grajdurilor și hrănirea animalelor – aproximativ 30 de vaci și 50 de oi – într-un saivan aflat la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de locul unde era cazat.

Practic, spun anchetatorii, minorul ar fi fost transformat într-o forță de muncă ieftină și complet vulnerabilă.

Descinderi și probe ridicate

După luni de investigații, polițiștii au descins în forță. La data de 4 martie au avut loc trei percheziții domiciliare, în urma cărora oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă care ar putea confirma tabloul sumbru al exploatării.

În aceeași zi, procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea celor doi suspecți.

Astăzi, 5 martie, cazul a ajuns în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Un caz care a șocat anchetatorii

Anchetatorii vorbesc despre un dosar extrem de grav, în care acuzațiile vizează infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori și supunerea la muncă forțată sau obligatorie.

Dacă suspiciunile vor fi confirmate de instanță, cazul ar putea deveni unul dintre cele mai șocante episoade de exploatare umană descoperite în ultimii ani în județul Iași.

Iar povestea care se conturează din anchetă arată că, la doar câțiva kilometri de oraș, în spatele unei ferme aparent obișnuite, s-ar fi desfășurat o dramă tăcută – o dramă în care oameni vulnerabili ar fi fost transformați, pur și simplu, în sclavi ai secolului XXI. Carmen DEACONU