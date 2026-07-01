* tot mai mulți ieșeni caută legume direct de la producători * în jurul orașului, grădina devine loc de cumpărături, plimbare și întâlnire cu fermierii

La câțiva kilometri de Iași, legumele încă mai au praf pe frunze, miros de soare și gust de pământ cald. Nu sunt toate egale, nu stau cuminți în caserole și nu au luciul perfect al produselor așezate sub neon. Le vezi, le alegi, le miroși, le pui în coș sau, în unele locuri, le culegi chiar tu.

În jurul orașului, cumpărăturile direct din grădină prind tot mai mult. Pentru unii ieșeni este o formă de economie. Pentru alții, o ieșire scurtă la aer, cu familia. Pentru copii, poate fi prima lecție adevărată despre mâncare: roșia nu crește în supermarket, castravetele nu apare în pungă, iar busuiocul miroase altfel când îl atingi direct de pe plantă.

Oamenii vin cu sacoșe, coșuri, pălării de soare și răbdare. Caută roșii bune pentru salată, castraveți pentru murături, ceapă verde, dovlecei, cartofi noi, ardei iuți sau verdețuri aromate. Dincolo de cumpărătură, caută ceva ce piața clasică nu mai poate oferi mereu: contactul direct cu omul care a muncit pământul.

Grădina lui Ion, din Horpaz, reper pentru produse locale

Grădina lui Ion, din Horpaz, este unul dintre numele cunoscute de ieșenii care caută produse locale aproape de oraș. Pentru mulți cumpărători, avantajul nu este doar prospețimea, ci și traseul scurt: de la grădină la masă, fără depozite, fără drumuri lungi, fără prea multe mâini prin care să treacă marfa.

Această apropiere contează tot mai mult. Într-o perioadă în care prețurile la alimente sunt simțite în fiecare familie, cumpărătorii vor să știe de unde vine mâncarea. Vor să vadă locul, să întrebe, să aleagă, să simtă că banii ajung direct la producător, nu se pierd pe un lanț lung de intermediari.

Tocmai de aceea, povestea acestor grădini de lângă Iași nu este despre reclama unui singur loc, ci despre un obicei care revine. Orașul își caută din nou drumul spre grădină.

Casa Marcu: culegi singur sau iei legumele gata recoltate

Un alt exemplu este Casa Marcu, care organizează pe 4 și 5 iulie, evenimentul „Cumpărături direct din grădină – ediția de vară”. Vizitatorii pot alege dacă vor să culeagă singuri legumele sau dacă preferă să le ia gata recoltate. „În grădină sunt anunțate roșii, castraveți, cartofi noi, ceapă verde, dovlecei, zucchini, ardei iute, busuioc, gulii, mazăre boabe și păstăi fideluță”, au spus fermierii de la Casa Marcu. Evenimentul aduce și produse de la alți producători locali: brânzeturi și preparate din carne de la Ferma Alex din Țibănești, zmeură proaspătă de Răducăneni, murături, dulceață de căpșuni, bulion, zarzavat și suc de roșii.

Pentru familii, o astfel de zi poate fi mai mult decât o aprovizionare de weekend. Este o ieșire scurtă la țară, un prilej de poze, de stat în aer liber și de arătat copiilor cum arată mâncarea înainte să ajungă în farfurie.

Legume gratuite, dar nu pentru comerț

Imaginea care atrage atenția la Casa Marcu este lada cu castraveți așezată lângă panoul fermei. Pe un carton prins la vedere, mesajul este scris simplu: cine vrea o salată sau murături poate lua gratuit. Nu trebuie să lase bani. Nu trebuie să întrebe. Doar să respecte regula de bun-simț: legumele nu sunt pentru comercializare.

Este un gest mic, dar puternic și poate tocmai aici este farmecul acestor grădini de lângă Iași: nu vând doar legume, ci refac o legătură. Între oraș și sat, între familie și hrană, între cumpărător și omul care a pus sămânța în pământ.

Maura ANGHEL