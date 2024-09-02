Festivalul Limbii Române, la Viena

Îîn fiecare an, românii de pretutindeni își sărbătoresc graiul în calendarul de suflet al vorbitorilor de limba română. Atât în țară, cât și în străinătate au loc evenimente culturale, marcând însemnătatea și subliniind semnificația Zilei Limbrii Române. O vastă paletă de acțiuni specifice pun în evidență frumusețea neasemuită a graiului străbune, căruia i se dedică de către poeți, scriitori imnuri de slavă, se recită poeme ale unor cunoscuți autori, veritabile capodopere literare. Pe tot cuprinsul patriei, dar și în străinătate, limba maternă este evocată sub cele mai diferite aspecte ale sale. Viena, însă s-a întrecut de data aceasta pe sine. Timp de trei zile, poeți, scriitori, artiști populari, pictori, compozitori, jurnaliști, un grup de 80 de talentați creatori de frumos, veniți de pe meleagurile de poveste ale Transilvaniei, sub conducerea cunoscutului om de cultură Nicolae Băciuț, au făcut să răsune pe străzile Vienei, în locuri vizitate, graiul românesc, cântecele de inimă ale românilor. Oamenii întorceau capul uimiți, se opreau să admire, să asculte melodioasa noastră limbă română, muzicalitatea Limbii, frumusețea straielor populare, fiindcă toți cei 80 de artiști, scriitori, poeți s-au întrecut pe sine în felul în care au pus în valoare specificul nostru național, prin sunet și culoare. „A fost un veritabil festival, fiindcă volumele special scrise în cinstea Limbii Române, a lui Eminescu, dar și dedicate Vienei, ca lăcaș de cultură, au fost însoțite de expoziție de carte, de costume, de icoane pe sticlă, de obiecte de artă populară, de recitaluri poetice, de cântece populare. Ceea ce a impresionat în mod special a fost faptul că aceste forme de exprimare artistică s-au desfășurat nu doar în interiorul complexului Institutului Cultural Român de la Viena, sau în interiorul Bisericii Ortodoxe Române ci și în aer liber, în fata bustului Luceafarului, sau a Teiului lui Eminescu din Stadtpark, ori la statuile marilor compozitori clasici din Wiener Central Friedhof, sau în curtea fostului sanatoriu din Oberdobling, unde a fost internat marele poet, Mihai Eminescu. Poezie, muzică, port popular, iată de ce putem numi fără să greșim că la Viena limba română a fost celebrată cum nu a fost niciodată până în prezent”, a spus Laura Hant, președintele Asociației „Mihai Eminescu” din Viena. Evenimentul a fost inclus în ciclul de manifestări dedicate marcării unui deceniu de existența a asociației și a fost organizat cu sprijinul Ambasadei României în capitala Austriei, a ICR, a Parohiei Ortodoxe Române.

Maura ANGHEL