FestudIS 2026 transformă Iașul într-o competiție studențească

Iașul intră în FestudIS 2026, una dintre cele mai animate perioade ale primăverii universitare. Festivalul Studenților Ieșeni a ajuns la ediția a 26-a și aduce în oraș parade, spectacole, competiții, sport, teatru, concerte și întâlniri dedicate comunităților studențești.

Noutatea majoră a ediției este schimbarea formatului. Întregul festival devine o competiție între organizațiile studențești, iar fiecare eveniment poate aduce puncte în clasamentul general.

Adi Căliman, organizatorul FestudIS, spune că miza este trofeul acordat la finalul festivalului, în seara de gală din 14 mai.

„Anul acesta s-a schimbat total ce însemna FestudIS-ul până acum. Tot ce înseamnă FestudIS este o competiție pentru organizații. Strâng puncte la fiecare eveniment care se desfășoară, iar la final, în seara de gală, pe 14 mai, se dă trofeul FestudIS”, a spus Adi Căliman.

În competiție sunt implicate 26 de organizații studențești. Festivalul nu mai este doar o succesiune de evenimente, ci un traseu în care participarea, prezența susținătorilor și rezultatele la probe contează în clasament.

Parada FestudIS scoate studenții în stradă

Parada FestudIS rămâne unul dintre cele mai vizibile momente ale festivalului. Joi, 7 mai, după ora 18:00, studenții vor ieși în stradă într-un eveniment care, potrivit organizatorilor, a devenit deja o tradiție dusă mai departe de generații de absolvenți.

Parada va include probe de originalitate, numărat și țipat, iar la final va fi acordat un trofeu dedicat acestui eveniment.

„Parada este evenimentul numărul unu al festivalului nostru. Ca în fiecare an, o să avem probă de originalitate, probă de numărat, probă de țipat și la final o să dăm trofeu pentru Paradă”, a spus Adi Căliman.

Pentru organizațiile studențești, parada este și o probă de mobilizare. Nu contează doar prezența, ci și felul în care fiecare grup reușește să se facă remarcat în competiția generală a festivalului.

Competiția dintre organizații schimbă ritmul festivalului

FestudIS 2026 începe cu „The Best of Gaudeamus”, un spectacol care reunește cele mai bune momente din evenimentele anterioare. Fiecare organizație primește invitații, iar prezența susținătorilor va conta în punctaj.

Un alt eveniment așteptat este concursul „Ce spun studenții?”, inspirat de formatul „Ce spun românii?”. Organizatorii au realizat un sondaj în rândul studenților, cu 577 de răspunsuri, iar echipele vor trebui să ghicească variantele cele mai populare.

Punctajul obținut va intra în clasamentul general al festivalului, ceea ce transformă fiecare probă într-o ocazie de a câștiga teren în lupta pentru trofeul FestudIS.

Universitariada aduce sportul în prim-plan

Sportul rămâne o componentă importantă a FestudIS. Universitariada este prezentată de organizatori drept olimpiada sportivă a organizațiilor studențești și include mai multe probe, de la bowling la tir cu arcul.

Noutatea ediției este proba de canotaj pe ergometre, organizată împreună cu Clubul Sportiv Municipal Iași. Studenții nu vor concura pe apă, ci pe aparate care măsoară performanța.

La eveniment vor fi prezenți antrenori și sportivi din zona canotajului, ceea ce adaugă competiției o componentă tehnică și demonstrativă.

„Aducem proba de canotaj. Nu mergem la apă, ci o să fie cu ergometre. Vin antrenorii și sportivii, susțin treaba asta. Este cireașa de pe tort”, a spus Adi Căliman.

FestudIS Express, provocarea surpriză din oraș

Unul dintre evenimentele speciale ale ediției este FestudIS Express, programat duminică, 10 mai. Conceptul este inspirat de competițiile de aventură urbană și se va desfășura pe trasee din Iași.

Participanții nu vor ști dinainte toate probele și locațiile. Competiția începe dimineața, la ora 10:00, în fața Rectoratului TUIASI, iar echipele vor trece prin mai multe provocări până seara.

„Este un eveniment care a stârnit imaginația și inventivitatea studenților. Se pleacă dimineață, la ora 10.00, de la Rectoratul TUIASI, și sperăm să se ajungă undeva la ora 22.00. Nu se știe locația unde se termină. Președinții vor fi anunțați cu 30 de minute înainte”, a spus Adi Căliman.

La FestudIS Express sunt înscrise 13 echipe, formate prin alianțe între organizații.

Teatru, invitați și evenimente relaxate în program

Programul FestudIS include și evenimente culturale și educaționale. În cadrul festivalului sunt programate patru piese de teatru, în Sala „Aurel Luca”, dar și evenimentul „Decizia e a ta”.

Acesta va aduce în fața studenților invitați cu povești de viață diferite. Adi Căliman a precizat că printre invitați se vor afla oameni din film, dans, muzică, antreprenoriat și zona socială.

Scopul este ca studenții să întâlnească modele diverse, nu discursuri formale.

În program apar și evenimente cu un caracter relaxat. Grătar’n’Iași îl va avea ca jurat pe Bogdan Drăghici, campion național la steak de vită și jurat acreditat în America.

Festivalul include și Tribul Nirvana, dar și un concert rock programat sâmbătă seara.

Prin noul format, FestudIS 2026 pune accent nu doar pe participare, ci și pe competiția dintre comunitățile studențești. Pentru Iași, festivalul înseamnă zece zile în care orașul universitar devine scenă, traseu de concurs și loc de întâlnire pentru organizațiile de studenți.

Teona SOARE



