Fibromialgia, boala nediagnosticată care afectează mulți ieșeni

Fibromialgia este una dintre afecțiunile care se diagnostichează cel mai greu. Pacienții ajung adesea de la un medic la altul, cu dureri persistente, stare de epuizare și analize care ies în limite normale. Specialiștii arată că boala nu are un test de laborator sau imagistic specific, iar diagnosticul se stabilește în principal clinic, pe baza simptomelor și a duratei acestora.

Boala se manifestă prin durere generalizată, sensibilitate crescută, tulburări de somn, rigiditate musculară și așa-numitul „fibro-fog”, adică probleme de memorie, atenție și concentrare. În multe cazuri, pacienții spun că se trezesc la fel de obosiți cum s-au culcat, iar activitățile obișnuite devin tot mai greu de dus.

Criteriile actuale de diagnostic iau în calcul prezența durerii în mai multe zone ale corpului, timp de cel puțin trei luni, și severitatea simptomelor asociate. Tocmai pentru că manifestările pot semăna cu cele ale altor boli reumatologice, neurologice sau metabolice, mulți pacienți rămân mult timp fără un răspuns clar.

La Iași, fibromialgia este abordată în special în zona reumatologiei și a recuperării medicale. La Secția Clinică Reumatologie I a Spitalului Clinic de Recuperare Iași activează o echipă coordonată de prof. univ. dr. Elena Rezuș, iar tema fibromialgiei a fost inclusă și în programe medicale universitare locale, cu prezentări despre manifestările bolii, dificultățile de diagnostic și managementul acestei afecțiuni.

Medicii explică faptul că fibromialgia apare printr-o sensibilitate crescută la durere și printr-un mod anormal în care organismul procesează semnalele dureroase. Cu alte cuvinte, pacientul simte durerea real, chiar dacă investigațiile obișnuite nu arată o leziune clară care să o explice.

Pentru bolnavi, întârzierea diagnosticului înseamnă mai mult decât incertitudine. Înseamnă ani de suferință, tratamente încercate fără rezultat și o calitate a vieții tot mai scăzută. Ghidurile medicale arată că tratamentul include, de regulă, controlul durerii, activitate fizică dozată, măsuri pentru îmbunătățirea somnului și, la nevoie, sprijin psihologic. Fibromialgia afectează mai frecvent femeile, dar poate apărea la orice vârstă.

În lipsa unui test simplu și rapid, fibromialgia rămâne una dintre bolile care se ascund cel mai ușor în spatele unor simptome aparent neclare. Pentru mulți ieșeni, diagnosticul vine târziu, după luni sau ani în care durerea există, dar nu primește imediat un nume. Clara DIMA