Filme premiate și premiere la Cinema Ateneu Iași

Head: Cinema Ateneu Iași propune, între 5 și 10 iunie 2026, premiere, filme europene, producții pentru copii și un spectacol de operă transmis de la Royal Opera House.

Lead: Ieșenii au parte de o săptămână densă la Cinema Ateneu, cu filme noi, titluri pentru familie, documentare românești, comedii, producții internaționale și o proiecție specială de operă. Programul din perioada 5–10 iunie 2026 include premiere precum „Fuze: Diversiune explozivă”, „Mă mut la mama”, „Copilul deșertului” și „Ultima transhumanță”.

Metadescription: Cinema Ateneu Iași are premiere, filme pentru copii și operă între 5 și 10 iunie 2026.

Premiere, filme pentru copii și operă la Cinema Ateneu Iași

Cinema Ateneu Iași pregătește, pentru perioada 5–10 iunie 2026, un program variat de proiecții, cu premiere, filme europene, producții românești, titluri pentru copii și un spectacol de operă transmis de la Royal Opera House. Oferta cinematografică a săptămânii include atât filme accesibile publicului larg, cât și producții cu miză artistică, documentare și titluri prezente în marile circuite internaționale.

Săptămâna începe vineri, 5 iunie, cu două premiere. De la ora 18:00 este programat filmul „Fuze: Diversiune explozivă”, în regia lui David Mackenzie, o producție nerecomandată copiilor sub 15 ani. Seara continuă, de la ora 20:00, cu premiera filmului românesc „Mă mut la mama”, regizat de George Buzoianu și Gelu Colceag, o comedie încadrată la categoria AP 12.

Sâmbătă, program pentru familii, documentar și film internațional

Ziua de sâmbătă, 6 iunie, aduce patru proiecții, gândite pentru publicuri diferite. De la ora 13:00, copiii și familiile pot urmări „Copilul deșertului”, film dublat, regizat de Gilles de Maistre, încadrat la categoria AG. De la ora 15:00 este programată premiera documentarului românesc „Ultima transhumanță”, regizat de Dragoș Lumpan, o producție care aduce în prim-plan o lume rurală aflată la granița dintre tradiție, memorie și dispariție.

De la ora 17:00 revine pe ecran „Fuze: Diversiune explozivă”, iar de la ora 19:00 publicul poate urmări „Michael”, regizat de Antoine Fuqua. Filmul este încadrat la categoria AG și completează programul unei zile în care Cinema Ateneu mizează pe alternanța dintre film de familie, documentar, acțiune și producție internațională.

Duminică, animație și spectacol de operă de la Royal Opera House

Duminică, 7 iunie, programul începe la ora 13:00 cu „Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș”, o animație dublată, potrivită pentru copii și familii. De la ora 15:00, Cinema Ateneu propune o proiecție specială: „Flautul fermecat”, spectacol de operă transmis de la Royal Opera House, în regia lui David McVicar. Este una dintre proiecțiile care diferențiază programul săptămânii, aducând în sala de cinema un spectacol liric de referință.

Seara de duminică se încheie cu filmul românesc „Mă mut la mama”, programat de la ora 19:00. Pentru publicul ieșean, titlul poate fi una dintre opțiunile principale ale săptămânii, mai ales pentru cei care preferă comediile românești recente.

Miercuri, documentar românesc și Paolo Sorrentino

Programul continuă miercuri, 10 iunie, cu două proiecții. De la ora 18:00, spectatorii pot vedea documentarul „Ultima transhumanță”, regizat de Dragoș Lumpan, iar de la ora 20:00 este programat filmul „Grațierea” / „La grazia”, în regia lui Paolo Sorrentino, încadrat la categoria AP 12.

Prețul unui bilet normal este de 25 de lei, iar pentru spectacolul de operă biletul costă 35 de lei. Programul Cinema Ateneu Iași din perioada 5–10 iunie se adresează astfel mai multor categorii de public: familii cu copii, iubitori de film românesc, spectatori interesați de cinema european și public fidel transmisiunilor de operă.

Program Cinema Ateneu Iași, 5–10 iunie 2026

Vineri, 5 iunie, de la ora 18:00, este programat filmul „Fuze: Diversiune explozivă”, în regia lui David Mackenzie, premieră nerecomandată copiilor sub 15 ani. De la ora 20:00, publicul poate urmări „Mă mut la mama”, în regia lui George Buzoianu și Gelu Colceag, premieră încadrată la categoria AP 12.

Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 13:00, rulează „Copilul deșertului”, în regia lui Gilles de Maistre, film dublat și încadrat la categoria AG. De la ora 15:00 este programată premiera „Ultima transhumanță”, în regia lui Dragoș Lumpan. De la ora 17:00 revine „Fuze: Diversiune explozivă”, iar de la ora 19:00 rulează „Michael”, în regia lui Antoine Fuqua.

Duminică, 7 iunie, de la ora 13:00, copiii pot urmări „Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș”, film dublat și încadrat la categoria AG. De la ora 15:00 este programat spectacolul de operă „Flautul fermecat”, transmis de la Royal Opera House, iar de la ora 19:00 rulează din nou filmul românesc „Mă mut la mama”.

Miercuri, 10 iunie, de la ora 18:00, Cinema Ateneu Iași programează „Ultima transhumanță”, iar de la ora 20:00, filmul „Grațierea” / „La grazia”, în regia lui Paolo Sorrentino.